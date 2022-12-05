«Динамо» Москва — СКА. Ротенберг мотивирует

6 декабря состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва — СКА. Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу петербуржцев в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03, а шансы москвичей оцениваются аналитиками в 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва — СКА 6 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Динамо» Москва — СКА будет результативным: на тотал больше 4.5 шайбы можно поставить за 1.72, а на тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.45. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.50.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва — СКА (06.12.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги совсем скоро уйдёт на паузу, связанную с проведением «Матча звёзд». Пока мы имеем возможность наблюдать встречи сильнейших команд. 6 декабря в Москве стоит посмотреть за матчем между «Динамо» и СКА.

Москвичи в борьбе за лучшую позицию в плей-офф занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» выиграло в 20 встречах. Статистика домашних матчей у «Динамо» не сильно отличается от гостевых встреч – 11 побед при девяти поражениях.

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«Динамо» одержало победы в двух из пяти встреч – с «Витязем» (3:2 в овертайме) и «Куньлунем» (5:1). Помимо этого, москвичи проиграли в двух подряд принципиальных матчах минчанам (3:4 и 2:6). Поражением закончился и выезд в Казань, где «Динамо» уступило «Ак Барсу» – 2:3 в овертайме.

Главный тренер «Динамо» — Алексей Кудашов — после матча с «Витязем» сослался на большое количество неожиданно заболевших игроков и связанные с этим проблемы по формированию состава. Сам наставник по состоянию здоровья пропустил матч с «Куньлунем», но уже через два дня руководил командой в Казани.

Что же касается петербургской команды, то она оставила позади пережитые в ноябре негативные эмоции. Напомним, тогда у подопечных Романа Ротенберга был отрезок из шести поражений в восьми матчах. Это было в три раза больше, чем за весь предыдущий регулярный чемпионат.

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Однако солидный запас очков, набранный на старте сезона, позволил СКА удержаться на первой строчке Западной конференции. Сейчас клуб снова на ходу и одержал победы в четырёх встречах подряд. Были обыграны «Торпедо» (6:2), «Сочи» (5:2), «Северсталь» (4:3 в овертайме) и «Куньлунь» (4:3 Б).

В последней игре Санкт-Петербург отыгрался со счёта 0:3. Помог в достижении победы в матче с «Куньлунем» Ротенберг. Тренер признался, что дал установку своим подопечным: «яйца в кулак — и на пятак». В итоге петербуржцы выиграли. Этот матч будет сложнее, и нет сомнений, что наставник в очередной раз найдёт нужные слова.

Однако тот факт, что СКА не смог обыграть в основное время две команды, которые обитают вне зоны плей-офф, говорит о том, что этот клуб всё ещё уязвим. И «Динамо» об этом прекрасно помнит. Именно москвичи стали первой командой в сезоне, которая смогла отобрать у СКА очки.

24 сентября в Санкт-Петербурге упорный матч завершился со счётом 1:1, после чего «Динамо» одержало победу в серии буллитов (2:1). Вничью в основное время закончилась и последняя встреча команд – в Москве они сыграли 2:2, но на этот раз сильнее в послематчевых бросках был СКА (2:0).

Всего же из 16 личных встреч, сыгранных за последние три сезона, «Динамо» одержало семь побед. Остальные девять игр закончились в пользу СКА. В том числе петербуржцы обыграли «Динамо» в пяти встречах подряд в Москве, но не все в основное время.

Сейчас петербуржская команда на ходу и проявляет характер, переламывая неудачно складывающиеся встречи. Тогда как соперник не может рассчитывать на всю обойму игроков по причине болезней. Поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 2.03.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» — СКА 6 декабря 2022 года

«Динамо» стало первой командой в сезоне, которой удалось отобрать у СКА очки. В конце сентября, когда это произошло, москвичи пребывали в хорошей форме и у них не выпадали игроки по причине болезней. СКА чувствует себя на льду «ВТБ-Арены» как дома. Последние пять матчей петербуржцев на этом льду заканчивались победами. Подопечные Романа Ротенберга недавно пережили спад, но снова вернулись на победную волну. Победа гостей не станет неожиданностью.

Ставка: победа СКА в основное время за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 11.05.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА с коэффициентом 2.70.

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