«Филадельфия» — «Вашингтон». Овечкин держит планку

Ови был хорош в прошлой игре, хоть и не набрал очков. Он по-прежнему неудержим и гонится за новыми рекордами.

8 декабря состоится матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех «Флайерз» идёт за 3.20. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 8 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.35. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» (08.12.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 8 декабря запланировано семь матчей регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить первой игре ночи «Филадельфия» — «Вашингтон», которая пройдёт на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Филадельфия» сейчас располагается на 14-й строчке Восточной конференции, набрав 23 очка за 26 игр. Накануне клуб обыграл дома «Колорадо» (5:3). До этого потерпел поражения в двух встречах: с «Тампа-Бэй» (1:4) и «Нью-Джерси» (2:3).

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Потому такая победа на вес золота, плюс обыграть обладателей Кубка Стэнли многого стоит. Всё благодаря тому, что у руля стоит Джон Торторелла, который знаменит тем, что выбивал «Тампу» из плей-офф, будучи тренером «Коламбуса». Впрочем, сейчас у его команды дела идут не очень, а о плей-офф думать рано.

Зато радостно, что Иван Проворов в последней встрече отметился передачей, а Скотт Лотон и Кевин Хейз отметились ассистентским дублем. Для Ивана это 12-е очко в сезоне за 26 встреч. Увы, пока лишь одну шайбу забросил российский защитник, но ждём от него ещё.

«Вашингтон» накануне порадовал своих болельщиков, обыграв на выезде непростой «Эдмонтон» (3:2). Александр Овечкин результативными действиями не отметился, а Евгений Кузнецов отдал передачу, ставшую 18-м набранным очком в этом сезоне. Однако что Александр, что Евгений закончили матчи с показателем полезности «-1» и «-2».

Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству матчей среди россиян.

Победную шайбу в ворота «Ойлерз» забросил Ник Дауд с передачи Алексея Протаса, у которого пять очков за 27 игр. «Вашингтон» по-прежнему на 12-й строчке Востока, набрав 26 очков за 27 встреч. Радует одно — впереди последний выездной матч и без того длинной гостевой серии.

История очных игр соперников насчитывает 71 встречу, где «Вашингтон» выиграл в 38 матчах при 33 у «Филадельфии». Преимущество минимальное, однако соперники уже встречались в Вашингтоне в этом сезоне. Тогда хозяева одержали победу со счётом 3:2 ОТ. Пусть и отдали одно очко сопернику.

За последние шесть игр в Филадельфии хозяева выиграли лишь в последней встрече. До этого же пять раз кряду «Вашингтон» имел успех, при этом тотал матчей был выше 3.5 шайбы. Так что с результативностью проблем быть не должно. Статистика забитых и пропущенных у «Кэпс» 74:85, а у «Флайерз» — 64:85.

В обороне соперники схожи, но в нападении гости сейчас чуть интереснее. Вполне можно ожидать хорошего матча с голами. Плюс после победы в игре с «Эдмонтоном» у подопечных Питера Лавиолетта наверняка эмоции бьют через край. Даже с таким непростым соперником у гостей есть хорошие шансы.

Потому мы бы снова проверили вариант на то, что «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.81. Всё же уже раз соперника Питер Лавиолетт обыгрывал, да и в последней встрече клуб продемонстрировал прекрасную форму.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Вашингтон» 8 декабря 2022 года.

Александр Овечкин в последней игре остался без очков, но главное – команда выиграла и пребывает в хорошем расположении духа. При этом «Филадельфия» также после победы на подъёме, но история очных встреч остаётся за гостями. Впрочем, сбрасывать со счетов хозяев не стоит, потому перестрахуемся комбинированным вариантом и поставим на то, что гости не проиграют. Добавим к этому ещё тотал.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.81.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

Прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо» с коэффициентом 2.45.

Капризов повторил рекорд «Миннесоты».

Ставка на матч «Калгари» — «Миннесота» с коэффициентом 2.75.

Прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Бостон».