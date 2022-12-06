ЦСКА — «Торпедо». Ларионов натерпится от Фёдорова

7 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Торпедо». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Шансы нижегородцев оцениваются аналитиками в 4.95. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 7 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Торпедо» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.42. На то, что первый гол матча забьют хозяева, коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на гол в каждом периоде можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Торпедо» (07.12.2022)

В следующую среду состоится матч лидеров Западной конференции КХЛ – в Москве на «ЦСКА-Арене» армейцы примут гостей из Нижнего Новгорода. Действующий чемпион сейчас располагается на втором месте и отстаёт от главного конкурента — СКА — на 12 очков. «Торпедо» идёт на четвёртой строчке. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

ЦСКА вновь нельзя назвать стабильной командой, ведь в последнюю неделю она добивается положительного результата отнюдь не регулярно. Армейцы потерпели поражения в двух из трёх последних встреч. Что важно, они оступались исключительно с соперниками равного уровня. «Авангард» смог дважды отыграться в гостях и дожать в концовке (2:3), а «Металлург» проявил характер и не дрогнул, когда пропустил ответную шайбу (1:2).

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Тем не менее в каждом из этих матчей ЦСКА уверенно перебросал соперников, однако в ответственный момент подводила реализация. Сергей Фёдоров отмечал, что его подопечные не в полной мере заслуживали поражений, ведь с омичами не хватало везения, а в Магнитогорске пропускали необязательные голы. В целом эти утверждения справедливы, но теперь не имеют особого значения. Московский клуб потерял важные очки и вынужден добирать.

Впрочем, провальным период сезона для хозяев назвать очевидно нельзя. В 10 последних встречах они выиграли семь раз и неоднократно вскрывали насыщенные линии обороны – в том числе «Спартака» (4:2) и «Адмирала» (2:0). С давлением впереди у армейцев проблем никогда не возникает. Они лучшие в лиге по количеству бросков по воротам и вторые по заброшенным шайбам. Требуется лишь наладить игру в завершении, ведь они даже не в пятёрке лучших по реализации.

Однако это не мешает команде забивать в среднем почти четыре гола за матч. В пяти предыдущих победных встречах соперники вытаскивали из своих ворот четыре и более шайб. В прошлой игре досталось «Сочи», который, даже ведя в счёте, провалил концовку. Очередной шайбой отметился Михаил Григоренко, ставший лучшим снайпером ЦСКА в чемпионатах России – у него 105 голов. Теперь от него ждут большей активности, и особенно в матче с «Торпедо».

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Две недели назад нижегородцы уже принимали московский клуб в «Нагорном» и проиграли в полной мере. Дубль Максима Соркина и качественная игра в обороне не оставили шансов (0:4). Самое примечательное, что в тот раз «Торпедо» практически ни в чём не уступало сопернику в атаке, нанеся всего на два броска меньше при высоком коэффициенте остроты моментов. Тем не менее качества в завершении в очередной раз не хватило. И это уже настораживает.

С поражения в матче с армейцами начался неприятный период для подопечных Игоря Ларионова. С конца ноября они выиграли в одном из пяти матчей. Назвать ту победу убедительной нельзя, ведь клуб едва переиграл крепкий «Адмирал» (2:1). Оборона у гостей действительно в последних встречах трещит по швам. Они умудрились пропустить минимум четыре шайбы не только в игре с командами уровня ЦСКА (0:4) и СКА (2:6), но даже с «Амуром» (2:4), обладающим второй худшей атакой лиги.

И по большому счёту проблемы в защите могли бы легко компенсироваться активностью впереди, как было большую часть сезона. Однако безумное нападение Ларионова не вовремя забарахлило. В пяти матчах подряд команда не может забросить больше двух шайб в основное время. С «Адмиралом» такая результативность не критична, но для соперников с безграничными атакующими ресурсами этого явно не хватает.

В то же время одним из преимуществ «Торпедо» можно назвать выступление на выезде. Ларионов отметил, что доволен дальневосточным турне, сумев добыть в нём три очка. Всего на протяжении четырёх предыдущих игр на чужом льду только в Хабаровске не удалось набрать ни одного очка. Даже с плохим процентом реализации моментов нижегородцы могут похвастаться разнообразием впереди, ведь шесть последних голов забивали разные игроки.

С одной стороны, в этом матче с громкой вывеской интрига должна быть на высшем уровне. Особенно с учётом того, что обе команды переживают не самые лучшие времена данной стадии сезона. Однако ЦСКА пока выглядит интереснее и по игре, и по потенциалу. После победы в игре с «Сочи» армейцы должны вернуть себе уверенность и вновь выбраться на победную тропу.

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У «Торпедо» сейчас игра толком не клеится, гости завершают очень сложную серию выездов матчем с одним из лидеров, что тоже не сулит им ничего хорошего. Нижегородцы мало забивают в последних матчах, но на чужом льду пытаются играть надёжно и сейчас постараются избежать повторения результата двухнедельной давности. Армейцы сильнее и на классе вполне способны выиграть в очередной раз. Рассмотрим ставку «хозяева не проиграют и тотал меньше 5.5 шайбы» с коэффициентом 2.15.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Торпедо» 7 декабря 2022 года

Две звёздные команды, способные в очном матче подарить неплохое зрелище, но сейчас не тот случай. В конце ноября ЦСКА удалось эффектно засушить «Торпедо» на выезде, одержав третью победу подряд в личных встречах. И теперь у нижегородцев нет ресурсов проявить себя в атаке, ведь больше двух шайб они забросили лишь раз в восьми играх. Армейцы тоже далеки от своего лучшего образца и не собираются форсировать обороты, но результата хозяева добьются.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 2.85.

Прогноз на матч «Авангард» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 5.45.