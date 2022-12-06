«Тампа-Бэй» — «Детройт». Кучеров идёт за Макдэвидом

Нападающий «молний» отстаёт от канадца на 12 очков в гонке бомбардиров, но у него полно времени!

7 декабря состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.74, а успех «Ред Уингз» идёт за 3.90. На ничью предлагают поставить за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз» 7 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Детройт Ред Уингз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Детройт» (07.12.2022)

Декабрь продолжает радовать, и, пока многие увлечены чемпионатом мира, на 7 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано восемь встреч регулярного сезона. Отдельное внимание стоит уделить матчу «Тампа-Бэй» — «Детройт», который пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Тампа-Бэй» сейчас располагается на шестой строчке в Восточной конференции, набрав 31 очко за 24 встречи. Пусть в спину дышат «Питтсбург» и «Детройт», но подопечные Джона Купера в хорошей готовности. Накануне клуб дома обыграл «Торонто» (4:3 ОТ). До этого выиграл у «Филадельфии» (4:1).

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У клуба четыре победы за последние шесть игр. Никита Кучеров в прошлой встрече забросил шайбу, ставшую для него 11-й в нынешней регулярке. Всего в его активе 36 очков за 24 игры. Плюс Владислав Наместников забросил первую шайбу в сезоне, для него это пятое очко за 24 матча. Михаил Сергачёв отметился лишь результативной передачей, ставшей 23-м набранным очком за 24 игры.

«Детройт» идёт на восьмой строчке Востока, но уже заслуживает уважения. Особенно это заметно на фоне прошлого сезона, когда клуб был аутсайдером лиги. Накануне он обыграл в гостях «Коламбус» (4:2). После трёх поражений кряду победа была нужна как воздух. Олли Мяяття, Филип Гронек и Дэвид Перрон отметились ассистентскими дублями. Доминик Кубалик забросил 10-ю шайбу и набрал 24 очка за 24 встречи.

Впрочем, впереди непростой соперник, плюс второй выездной матч. Сил будет потрачено много. История очных встреч насчитывает 56 игр, в которых 39 раз побеждала «Тампа», при 19 победах у «Детройта». Последний раз в Тампе соперники встречались 20 апреля, перед стартом плей-офф, и «Детройт» выиграл со счётом 4:3.

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Сейчас ситуация иная, соперники выгрызают очки, и за одну встречу положение в турнирной таблице может измениться. Потому вряд ли Джон Купер готов сдаться без боя. В Тампе за последние восемь игр у хозяев шесть побед, но гости выиграли в двух из трёх последних таких встреч. Однако такого звёздного состава, как у «Лайтнинг», у соперника нет, и скамейка запасных не состоит из ярких и сильных мастеров.

Впрочем, без внимания гостей оставлять нельзя. У них всего 76 пропущенных шайб, даже у «Тампы» — 75, а в воротах незаменимый Андрей Василевский. Так что гости вполне способны удивить. Впервые за долгое время их результаты впечатляют. Хозяева хоть и не показывают былую мощь, но по-прежнему опасны, и лидеры это доказывают делом.

Поэтому даже сейчас мы бы оставались на стороне хозяев. Как раз вариант на победу «Тампы» идёт за коэффициент 1.74. Говорить, что матч получится результативным, мы бы пока не стали, ведь в обороне соперники находятся на одном уровне, да и в нападении хозяева ненамного лучше соперника. У них 84 заброшенные шайбы, тогда как у гостей — 77. Потому остановимся на менее рискованном варианте.

«Лайтнинг» дома одержали победы в 8 из 12 матчей, а гости на выезде выиграли в 5 из 10 встреч. Пусть перевес и небольшой, но поддержка трибун никуда не денется, а звёздность состава отрицать бессмысленно. И к тому же у хозяев было больше времени на восстановление. Поэтому остановимся на таком варианте.

Ключевую роль может сыграть Никита Кучеров, который набрал потрясающую форму. Он идёт четвёртым в гонке бомбардиров, а до лидирующего Макдэвида не хватает 12 очков. Впереди полно времени, чтобы догнать канадца. Кажется, у россиянина есть все шансы сделать это, если он не потеряет форму. Игра с «Детройтом» — отличный способ набрать пару очков.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Детройт» 7 декабря 2022 года.

Подопечные Джона Купера потихоньку приходят в форму и показывают своё мастерство. «Детройт» же впечатляет не меньше, однако уступает в классе. Плюс статистика за хозяевами. Однако сбрасывать со счетов соперников не стоит, поэтому проверим ставку на победу хозяев. С результативностью порядок, в обороне всё неплохо, но всё-таки перестрахуемся

Ставка: победа «Тампы-Бэй» за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив» с коэффициентом 2.38.

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Прогноз на матч «Питтсбург» — «Коламбус» с коэффициентом 2.35.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — СКА с коэффициентом 2.70.