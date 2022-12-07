«Калгари» — «Миннесота». Капризов останется лидером

Кирилл бьёт огромное количество рекордов, стараясь не отставать от остальных россиян. Он приведёт свою команду к успехам.

8 декабря состоится матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Миннесота Уайлд». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Флэймз» в основное время можно с коэффициентом 2.17, а успех «Уайлд» идёт за 2.90. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Миннесота Уайлд» 8 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Калгари» — «Миннесота» (08.12.2022)

На 8 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано семь встреч регулярного чемпионата. Будет интересно! Отдельное внимание любителям хоккея стоит уделить матчу «Калгари» и «Миннесоты», который пройдёт на льду «Скотиабанк Саддлдома» в Калгари. Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Калгари» накануне обыграл дома «Аризону» (3:2), а до этого выиграл у «Вашингтона» (5:2). Сейчас клуб расположился на девятой строчке Западной конференции, набрав 27 очков в 25 играх. В последней встрече Назем Кадри поучаствовал во всех трёх шайбах: забил гол и сделал две передачи. Его шайба на 56-й минуте стала победной.

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Всё хорошо, но только «Калгари» вёл со счётом 2:0 до 32-й минуты, после чего соперник смог перевернуть игру, забросив две шайбы. Впрочем, главное — победа. Никита Задоров снова неплохо сыграл в защите и помогал команде. Впереди непростой соперник, к которому команде стоит серьёзно подготовиться.

«Миннесота» накануне обыграла на выезде «Даллас» (6:5 Б). Кирилл Капризов забросил шайбу в основное время, ставшую 16-й и 32-м набранным очком в сезоне за 24 встречи. Плюс реализовал буллит. У него четыре из четырёх заброшенных шайб в сериях послематчевых бросков. Статистика потрясающая! И к тому же он повторил клубный рекорд по продолжительности результативной серии, насчитывающей 12 игр.

Таким образом, у команды это четвёртая победа кряду и шестая за последние семь игр. Клуб располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 28 очков в 24 встречах. Положение очень даже неплохое, и команда на подъёме. Правда, впереди ещё три выездных встречи, и первым на пути встаёт «Калгари».

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История очных встреч соперников насчитывает 53 игры, где у хозяев 26 побед, при 27 — у «Миннесоты». Фаворита выделить трудно, при этом лишь в 6 из 10 последних матчей тотал был выше 3.5 шайбы. Не лучшая результативность, но и не критично. Плюс разность забитых и пропущенных у «Миннесоты» — 78:74. У «Калгари» — 76:76.

Говорить о явной победе одной из команд сложно. Конечно, у «Калгари» будут поддержка трибун и неплохая статистика дома, однако звёздный состав гостей и хорошая серия игр могут перекрыть хорошее настроение хозяев. Пусть и за последние пять игр в Калгари у «Уайлд» были лишь две победы, но даже это говорит о том, что «Флэймз» вряд ли будут чувствовать себя уверенно.

На данный момент гости выглядят предпочтительнее. Можно проверить ставку на то, что «Миннесота» не проиграет, и к этому взять тотал больше 4.5 шайбы за 2.47. Пусть хозяева дома одержали победы в 9 из 15 встреч, а «Уайлд» на выездах в 6 из 10 игр. Однако команда Капризова играет стабильно, вряд ли будет тормозить и сам россиянин. Он набрал ход.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Калгари» — «Миннесота» 8 декабря 2022 года.

Кирилл Капризов в боевой форме, но хозяева тоже показывают неплохую игру. Гости подходят ко встрече с серией из четырёх побед. Плюс за последние пять игр в Калгари хозяева обыграли соперника лишь три раза. «Миннесота» же имеет неплохую мотивацию, а звёздные форварды готовы. Потому проверим, что команда Капризова не проиграет через тотал больше, ведь с результативностью порядок.

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.47.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

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Ставка на матч «Калгари» — «Миннесота» с коэффициентом 2.75.