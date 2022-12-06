«Колорадо» — «Бостон». Чемпиону нужен Ничушкин

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» – «Бостон Брюинз». Начало – в 5:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу клуба из Массачусетса можно с коэффициентом 1.48. Успех команды из Денвера оценивается аналитиками в 4.95. Поставить на ничью в основное время предлагают за 5.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Бостон» 8 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что матч НХЛ «Колорадо» – «Бостон» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.16, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 4.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. На то, что первый гол матча забьют гости, коэффициент 1.52. Поставить на гол в каждом периоде можно за 1.32.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Бостон» (08.12.2022)

На 8 декабря в Национальной хоккейной лиге запланированы семь матчей. Один из наиболее интригующих состоится в Денвере, где на стадионе «Болл-Арена» местный «Колорадо» примет гостей из Бостона». Действующий чемпион с переменным успехом пытается закрепиться в восьмёрке сильнейших на Западе, а «Брюинз» взобрались на вершину таблицы Востока. Первое вбрасывание будет сделано в 5:00 мск.

«Колорадо» угодил в безумную полосу неудач. Триумфальный прошлый сезон не мог пройти без последствий, и сейчас проблемы активно проявляются. «Лавины» проваливались в октябре, но смогли вернуться на победный путь в ноябре, однако сейчас вновь есть сложности с результатами. В шести последних матчах команда Джареда Беднара смогла выиграть всего дважды – уверенно обыграла «Даллас» (4:1) и «Баффало» (6:4).

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Тем не менее потерь у хозяев гораздо больше. На этом отрезке они потерпели поражения в четырёх играх, продемонстрировав очень слабую игру в обороне. Было пропущено не менее четырёх шайб от «Филадельфии» (3:5), «Бостона» (1:5), «Виннипега» (0:5) и «Ванкувера» (3:4). Голкипер «лавин» — Александр Георгиев — старается вытаскивать матчи, но его усилий не хватает. Россиянин пропускает минимум три гола в свои ворота на протяжении трёх встреч.

Впрочем, сложно оценивать игру «Колорадо» в негативном ключе, когда у него одна из худших кадровых ситуаций в лиге – в лазарете находятся уже 10 игроков. Среди них есть важные защитники: Боуэн Байрэм, Джош Мэнсон и Кёртис Макдермид. При этом в полной мере компенсировать нехватку качества в обороне не получается в нападении, ведь впереди проблем ещё больше. Валерий Ничушкин должен скоро вернуться, но пока его нет, и реализация не на должном уровне.

В матче с «Филадельфией» произошёл ещё один удар – выбыл лучший бомбардир Натан Маккиннон, набравший 34 очка в 23 играх. Канадец отмечался результативными действиями в семи последних домашних матчах, и за этот период команда потерпела всего два поражения. Беднар старается выжимать максимум из тех ресурсов, что у него остались, но пока его нельзя винить в неудачах. Закрепиться в зоне плей-офф «Эвеланш» сейчас слишком сложно.

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«Бостон» на этой стадии сезона выглядит как команда из другой лиги. Подопечные Джима Монтгомери выдали исторически успешный старт – «мишки» выиграли в 20 из 23 матчей, повторив собственный давний рекорд. Более того, они одержали победу в 14 домашних матчах подряд. Однако в последней встрече с «Вегасом» прервали серию, уступив по буллитам (3:4). Теперь гости будут мотивированы реабилитироваться за осечку.

На самом деле «Бостону» дополнительная мотивация и не требуется, ведь он безальтернативно статистически лучшая команда лиги, великолепно действующая на обеих сторонах площадки. У гостей лучшее нападение со средним показателем почти в четыре заброшенные шайбы и лучшая оборона – за матч пропускает не более двух голов. В то же время «мишки» демонстрируют хорошую эффективность, замыкая первую пятёрку лиги по броскам, забивая с каждого девятого момента.

Одним из главных преимуществ команды можно назвать отсутствие потерь. Все лидеры находятся в строю. В нападении зажигает Давид Пастрняк. На счету чеха 35 очков, и он набирает их в трёх матчах на чужом льду подряд. Кроме того, до сих пор в великолепной форме находятся звёздные ветераны — Патрис Бержерон и Брэд Маршан. За надёжность в обороне отвечает вратарь Линус Улльмарк – один из претендентов на «Везину».

«Бостон» не проигрывает в основное время в четырёх встречах кряду, забивая не менее трёх голов. На выезде в девяти матчах он потерпел три поражения, но лишь с «Торонто» (1:2) не удалось проявить себя в атаке. С «Оттавой» (5:7) и «Флоридой» (2:5) получались очень зрелищные игры на встречных курсах. Команда Монтгомери умеет подстраиваться под соперников, не уступающих в классе, однако чаще старается давить с явной ставкой на результативность.

По большому счёту эта игра могла бы легко стать гарантом большого количества голов, ведь обе команды обладают мощным атакующим потенциалом. Соперники идут в лидерах чемпионата по реализации большинства, но «Бостон» ещё и умело обороняется в неравных составах. Это важно отметить, ведь «Колорадо» лишается одного из основных преимуществ в нападении. Особенно с учётом того, что в составе много потерь и не смогут сыграть два основных форварда.

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Поэтому сейчас стоит отталкиваться именно от безупречной формы гостей. «Мишки» забивали четыре и более голов в 14 из 24 матчей этого сезона, а в двух предыдущих очных встречах с «лавинами» они выиграли при средней результативности в пять заброшенных шайб. Таким образом, рассмотрим индивидуальный тотал гостей больше 4.5 шайбы с коэффициентом 2.17.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» – «Бостон» 8 декабря 2022 года

«Колорадо» вынужден столкнуться с дополнительными сложностями, которых у чемпиона сейчас и так много. Без двух лучших игроков атаки — Ничушкина и Маккиннона — «лавинам» будет сложно противостоять лидеру чемпионата, отлично играющему в меньшинстве. «Бостон» нынче очень хорош, одержав победы в 10 из 12 последних матчей. Команда в среднем забрасывает не менее четырёх шайб, а «Колорадо» в предыдущих четырёх играх меньше не пропускал. Хозяева снова не справятся с натиском.

Ставка: индивидуальный тотал «Бостона» больше 4.5 шайбы за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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