«Спартак» — «Динамо» М. Гришин создан для этой работы

У тренера красно-белых всё замечательно получается, а после каждой неудачи он возвращается с ещё более сильной командой.

8 декабря состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Динамо» Москва. Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37, а шансы бело-голубых оцениваются аналитиками в 2.90.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Динамо» Москва 8 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Спартак» — «Динамо» будет результативным: на тотал больше 4.5 шайбы можно поставить за 1.85, а на тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.50. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо» (08.12.2022)

До паузы на Матч звёзд и международные встречи в регулярном чемпионате КХЛ остались считаные дни. Последней игрой перед перерывом в чемпионате будет московское дерби. Во дворце спорта «Мегаспорт» второй раз в сезоне будут выяснять отношения «Спартак» и «Динамо».

С момента предыдущей личной встречи команды провели по девять матчей регулярного чемпионата. И у «Спартака» дела шли куда лучше. Он одержал семь побед. Поражениями закончились лишь домашние игры с ЦСКА (2:4) и «Локомотивом» (2:3).

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Стоит отметить, что лишь в одной из семи последних встреч с участием «Спартака» забрасывалось более пяти шайб.

Всё вышесказанное – краткие итоги работы нового тренера «Спартака» Игоря Гришина. Предыдущее дерби стало для 56-летнего специалиста первым после перехода в московский клуб из «Химика». Болельщики ждали, что опыт работы в команде, которая являлась самой результативной в ВХЛ, положительно скажется на результатах «Спартака».

Ожидания оправдались! Даже после поражения в матче с «Локомотивом» в последней репетиции перед дерби у болельщиков остались приятные впечатления. «Спартак» хоть и упустил преимущество в две шайбы, но показал хороший атакующий хоккей. Заметно, что спортсмены получают удовольствие от игры.

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Что же касается «Динамо», то за последние восемь встреч бело-голубые шесть раз набирали очки. Правда, клуб одержал победу лишь в четырёх из них. Есть проблемы, и с ними нужно бороться.

Единственные два матча, в которых подопечные Алексея Кудашова проиграли в основное время – это встречи с минским «Динамо» (3:4 в гостях и 2:6 дома). Главный тренер оправдывался за эти неудачи в том числе и тем, что состав команды был нестабилен из-за постоянно выпадавших по причине болезней игроков.

Перед матчем с красно-белыми «Динамо» принимало на своей площадке лидирующий СКА. Команда провела достойную игру, уступив только в овертайме (1:2). Заработать одно очко помогла дисциплина – хоккеисты «Динамо» за весь матч всего два раза отправлялись на скамейку штрафников.

Этот опыт поможет не пропустить много шайб в дерби, но соперник находится в намного лучшей форме и в упорной борьбе добудет победу. Однако встреча может затянуться до овертайма. Поставить на то, что «Спартак» не проиграет в основное время и тотал меньше 5.5 шайбы, можно с коэффициентом 2.20.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва 8 декабря 2022 года

«Спартак» проведёт 11-ю игру под руководством нового главного тренера. При Игоре Гришине команда проиграла лишь дважды и показывает интересный хоккей. Много шайб в матчах с участием «Спартака» забрасывается редко. Результаты же «Динамо» не отличаются стабильностью, хотя в последнее время команда чаще набирает очки, чем проигрывает в основное время. В матче со «Спартаком» можно даже зацепить ничью в основное время, но это максимум, что позволит находящийся в отличной форме соперник.

Ставка: «Спартак» не проиграет в основное время и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 8.88.

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