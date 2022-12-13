Месси в двух шагах от мечты. Каким будет матч Аргентины в полуфинале

13 декабря состоится матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех хорватов оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.24. Гол хорватов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия (13.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре стремительно приближается к кульминации. На 13 декабря запланирован полуфинальный матч, в котором встретятся Аргентина и Хорватия. Стартовый свисток на стадионе «Лусаил Айконик», прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу итальянский арбитр Даниэле Орсато.

В 1/4 финала сборная Аргентины одержала победу в матче с Нидерландами (2:2, 4:3 пен.). Стоит отметить, что она вполне могла выиграть в основное время. Лионель Скалони тактически переиграл опытного Луи ван Гала, очень удачно подобрав схему. Впервые его подопечные сыграли на ЧМ в Катаре в три центральных защитника.

Прогноз Виктора Гусева на матч Аргентина — Хорватия.

Тем самым Скалони отзеркалил расстановку голландцев при обороне и нейтрализовал одну из главных угроз — двух фланговых защитников Дензела Думфриса и Дейли Блинда. Вследствие этого оранжевые создали очень мало моментов и в целом смотрелись куда хуже аргентинцев.

При всём этом дополнительную свободу получил Лионель Месси. Латерали «альбиселесте» — Науэль Молина и Маркос Акунья — активно подключались к атакам и предоставляли ему больше возможностей для передачи. В результате Молина забил гол с гениальной передачи Месси, а Акунья заработал для него 11-метровый удар.

Месси реализовал пенальти и установил на табло комфортный для своей национальной команды счёт — 2:0. Однако затем ван Гал выпустил высокого нападающего — Ваута Вегорста вместо Мемфиса Депая. Замена сработала идеально. Вегорст оформил дубль, забив второй мяч в компенсированное ко второму тайму время.

Червиченко: финал ЧМ Хорватия — Марокко станет концом света.

В экстра-таймах преимущество аргентинцев также ощущалось. Они гораздо чаще владели мячом и больше атаковали. Голландцы оборонялись всей командой. Лишь благодаря удаче они дотянули до серии послематчевых пенальти. Однако там везение справедливо оказалось на стороне аргентинцев.

Хорватия обыграла Бразилию (1:1, 4:2 пен.) в матче 1/4 финала ЧМ-2022 не совсем справедливо. «Пламенные», по сути, весь матч провели в защите, отбиваясь от штурма соперника. За 120 минут они нанесли лишь один удар в створ, который и закончился взятием ворот. Причём очень помог рикошет.

Бразильцы продемонстрировали куда более красивый командный футбол. Они создали по меньшей мере четыре потенциально голевых момента. Жёлто-зелёным попросту не хватило везения и концентрации. Хотя стоит похвалить и Доминика Ливаковича. Хорватский голкипер совершил целых 11 сейвов, а также классно провёл серию пенальти.

Интересно, что в матче 1/8 финала «шашечные» подобным образом обыграли Японию (1:1, 3:1 пен.). Японцы смотрелись предпочтительнее, но в серии послематчевых пенальти их голкипер оказался хуже Ливаковича. За счёт потрясающей реакции вратарь «шашечных» парировал целых три удара с «точки».

В преддверии грядущего матча Златко Далич заявил, что его подопечные не будут персонально опекать Лионеля Месси. Тренер планирует сделать упор на дисциплину и повторить то же, что было в матче с Бразилией. Скорее всего, его подопечные в очередной раз постараются довести дело до серии 11-метровых ударов и воспользоваться способностями Ливаковича.

Аргентинцы же наверняка приложат все силы, чтобы этого не допустить. Поставить на их победу и тотал меньше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.10. Выиграть у бразильцев «пламенным» удалось, но «альбиселесте» и Лионель Месси — это совсем другое дело. Обладателя семи «Золотых мячей» не сумели остановить даже опытный Луи ван Гал и надёжный защитник «оранжевых» Вирджил ван Дейк.

«Локомотив» хочет приобрести Пиняева, Глушенков и Ежова.

Лидер сборной Аргентины в текущем сезоне неудержим. Он великолепен как на клубном уровне, так и в сборной. За пять матчей группового этапа Лиги чемпионов в составе «ПСЖ» форвард забил четыре гола и отдал столько же голевых передач. За пять встреч на чемпионате мира в составе сборной он забил четыре мяча, а также отметился двумя ассистами.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года

Аргентинцы обыграли сборную Нидерландов и стратегически, и по счёту. При этом, если бы не хитрость и тактический ход Луи ван Гала, они бы одержали победу в основное время. Хорваты сумели довести дело до серий пенальти и выиграть у Японии и Бразилии. У них надёжный голкипер и отменная дисциплина. Однако остановить находящегося на подъёме Месси «шашечным» вряд ли удастся.

Ставка: победа Аргентины и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.10.

Бесплатная ставка 3000 рублей:

— зарегистрируйся;

— скачай приложение «Фонбет» и пополни счёт от 100 рублей;

— фрибет 3000 рублей будет автоматически доступен в приложении «Фонбет».

Экспресс с коэффициентом 9.40.

Прогноз Григория Иванова на матч ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.

Медведев: бразильцы «Зенита» могли бы помочь сборной.

Мостовой: где люди, которые говорили, что чемпионат мира плохой?

Шевченко может возглавить сборную Польши.

Реклама

Рекламодатель — ООО «ФОНКОР»

18+