Емельяненко – Коваленко. После Дацика уже не так страшно

Уходящий год подарил огромное количество интересных событий в мире боёв. Закончится он не менее яркими поединками ветеранов, выступающих последнее время в поп-ММА. Александр Емельяненко после поражения в бою с Дациком, который, кстати, выступит в этом же карде, сменил имидж. На турнире «Бойцовский клуб» его будет ждать встреча с блогером – Святославом Коваленко.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Во сколько начало боя Александр Емельяненко – Святослав Коваленко

Поединок Емельяненко и Коваленко состоится вечером 16 декабря 2022 года в Москве. Помимо главного боя, в рамках вечера единоборств выступят такие известные парни, как Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский.

Начало боксёрского вечера — в 19:00 мск. Главный поединок с участием Емельяненко и Коваленко начнётся ориентировочно в 23:00.

По какому каналу покажут бой Емельяненко – Коваленко

Трансляция боя между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко будет доступна в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.

Коэффициенты букмекеров на бой Александр Емельяненко – Святослав Коваленко

Эксперты оценили шансы соперников и считают фаворитом Коваленко. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.80. Победа Александра Емельяненко оценена коэффициентом 2.10.

Букмекеры не верят в досрочную победу Коваленко и предлагают поставить на неё с коэффициентом 3.10, а если боец выиграет по очкам — сыграет коэффициент 2.75.

Эксперты уверены, что если Емельяненко выиграет, то досрочно. Сделать ставку на это событие предлагают за 3.00. Поставить на победу Александра по очкам можно за 4.00.

В какой форме Александр Емельяненко

Тяжёлым получился 2022-й год для Емельяненко-младшего, но он ещё даже не закончился. Перед наступлением праздников российский боец может потерпеть громкое фиаско. В своём последнем поединке он проиграл Вячеславу Дацику нокаутом. Должен был Александр провести ещё один бой — в ноябре с Сергеем Еркаевым, но его отменили.

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После поражения в поединке с Дациком многие были уверены, что Емельяненко начнёт пить и уйдёт в очередной загул. Однако оказались неправы, а боец смешанных единоборств откровенно удивил. Он сменил имидж, отпустил седую бороду, воссоединился с семьёй и много времени проводит на тренировках.

Возраст сказывается на скорости реакции и общем состоянии спортсмена. Вот только в одном ли возрасте дело, ведь по старшему брату Александра – Фёдору – не скажешь, что ему 46 лет. Сейчас Емельяненко-младший много времени проводит в спортзале, старается держать себя в форме, но поединков с уступающими в массе соперниками ему лучше бы избегать. Не мог догнать задыхающегося Тарасова в одном из боёв, а форма у Коваленко куда лучше.

Святослав Коваленко – кто он?

Большинство даже не знакомо с соперником Емельяненко. Святослав Коваленко очень популярный блогер, который берёт интервью у бойцов и даже проводит с ними спарринги. К слову, в одном из таких принимал участие Александр. На тот момент у Свята форма была далека от сегодняшний, но даже тогда он вряд ли смотрелся хуже знаменитого Емельяненко. В комментариях под роликом многие отмечали, что блогер выглядел куда интереснее. За это время он набрал массу, прокачал свои скиллы и провёл несколько интересных поединков.

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Хотя Александр высказался по этому поводу, признавшись, что был в очень плохом состоянии. Так и Свят был не очень! В общей сложности за 2022-й год Святослав провёл шесть боёв в разных промоушенах и в каждом одержал победу. Два раза он дрался с Артёмом Тарасовым, и многие наверняка помнят, что Емельяненко тоже проводил с ним бой, в котором блогер бегал по клетке и падал от малейшего прикосновения. К сожалению, только поединки Свята с этим соперником заслуживают внимания, но официальных встреч с такими тяжёловесами, как Саша, у Коваленко ещё не было.

Прогноз на бой Александр Емельяненко – Святослав Коваленко

Саше не впервой драться с подобным соперником, а для Свята это бесценный опыт. Александр перевесил блогера на 26,1 кг. Неужели единственный шанс для Святослава – это бегать по клетке и изредка удивлять Емельяненко ударами? Отрицать Коваленко не стал, лезть в откровенную рубку он не станет, но и так рьяно убегать тоже не планирует.

Для Александра это единственный шанс реабилитироваться после поражения от Дацика. Если он проиграет ещё и блогеру, то это можно считать концом карьеры даже в мире поп-ММА. Также трудно представить, что атлетичный Свят будет бегать от ветерана. Скорее всего, поединок будет похож на спарринг, какие привык проводить блогер, поэтому закончится он по решению судей, но победу одержит опытный Емельяненко, которому есть что терять.

Ставка: победа Емельяненко судейским решением за 4.00.

Экспресс с коэффициентом 10.13.

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Прогноз на бой Емельяненко — Коваленко.

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