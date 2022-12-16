Россия — Казахстан. Жамнов лучше Карпина!

Тренер хоккейной сборной не шутил, говоря, что его подопечные точно не сыграют два раза по нулям, как футбольная команда.

17 декабря состоится матч Кубка Первого канала Россия — Казахстан. Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.24. Шансы казахстанцев по итогам 60 минут оценены экспертами в 7.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Первого канала Россия — Казахстан 17 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Россия — Казахстан будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.16. Ничья по итогам 60 минут доступна за 6.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 12.5.

Анализ и прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Казахстан (17.12.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги взял небольшой перерыв для того, чтобы провести матчи Кубка Первого канала. В этом году в турнире участвуют три сборные — Россия, Беларусь и Казахстан. 17 декабря россияне и казахстанцы встретятся на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 14:30 мск.

Ввиду отстранения от участия во всех международных турнирах под эгидой ИИХФ главному тренеру сборной России Алексею Жамнову не остаётся ничего иного, как готовить молодое поколение на будущее и надеяться на улучшение ситуации. Совместно с другими специалистами он принял решение вызвать на матчи Кубка Первого канала множество совсем юных игроков.

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Наставник ЦСКА Сергей Фёдоров, входящий в тренерский штаб Жамнова, в недавнем интервью подчеркнул, что комплектация складывалась с заделом на будущее. Итоговый состав получился достаточно сбалансированным, лишь с небольшим перекосом в сторону одной из команд (как раз в сторону ЦСКА).

Хотя связано это ещё и с тем, что целых восемь хоккеистов возглавляющего сводную таблицу КХЛ СКА отправились на матчи Кубка Первого канала «3х3». В итоговую же заявку на встречи данного турнира в привычном формате попали только три игрока команды из Санкт-Петербурга. Причём один из них — Марат Хайруллин — недавно покинул расположение сборной.

Сообщается, что форвард выбыл из-за повреждения. Вместе с ним расположение сборной России покинули ещё четыре ранее вызванных хоккеиста — Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Авангард»), Анатолий Голышев («Автомобилист») и Николай Коваленко («Торпедо»). Все — результативные нападающие.

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На замену были вызваны Михаил Григоренко (ЦСКА), Сергей Толчинский («Авангард») и Ярослав Лихачёв («Амур»). Атакующие ряды сборной России заметно поредели. Зато, за оборону переживать не придётся. Специально прилетел из США, чтобы помочь молодёжи, опытнейший тренер защитников Сергей Гончар.

В предстоящем матче у подопечных Жамнова не должно возникнуть больших трудностей. Суть в том, что являющийся базовым клубом сборной Казахстана «Барыс» пребывает сейчас в чёрной полосе. Команда из Астаны выдала крайне неудачный отрезок, добыв лишь шесть побед в последних 20 матчах КХЛ.

Вызов в сборную на матчи Кубка Первого канала пока что не пошёл казахстанцам на пользу. Совсем недавно они уступили сборной Беларуси — 1:4. В послематчевом интервью Андрей Скабелка отметил, что его подопечным не хватило свежести в завершении. Кстати, с результативностью у «барсов» далеко не всё в порядке.

Связано это с тем, что растерял кондиции лидер «Барыса» — Никита Михайлис. Из-за невнятных выступлений нападающий даже лишился капитанской нашивки в начале текущего сезона. Всего же он принял участие в 30 матчах регулярки, в которых забросил лишь четыре шайбы и сделал 13 ассистов.

Скабелка выразил мнение, что предыдущие два года Михайлис играл с одними и теми же партнёрами. И теперь у форварда нет «химии» с другими игроками, или он не может адаптироваться. Как бы там ни было, дела у Казахстана обстоят ужасно. Поставить на его поражение и тотал меньше 6.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02.

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В преддверии матча Алексей Жамнов на вопрос о том, сыграют ли его подопечные лучше футбольной сборной, с иронией отметил, что двух безголевых ничьих точно не будет. Напомним, в недавних товарищеских матчах сборная России по футболу под руководством Валерия Карпина сыграла 0:0 и с Таджикистаном, и с Узбекистаном.

Прогноз и ставки на матч Кубка Первого канала Россия — Казахстан 17 декабря 2022 года

Подопечные Алексея Жамнова наверняка обыграют сборную Казахстана, базовый клуб которой переживают не лучшие времена. Однако победа вряд ли будет результативной. Россия на время сильно омолодилась и лишилась большого количества результативных нападающих. Также не стоит забывать о Сергее Гончаре, который наверняка привнесёт надёжность в её оборону.

Ставка: победа России и тотал меньше 6.5 шайбы за коэффициент 2.02.

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