«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Вся надежда на Салаха

26 декабря состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ливерпульцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех бирмингемцев оценивается в 4.78. На ничью дают коэффициент 4.20.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Астон Вилла» – «Ливерпуль» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» (26.12.2022)

Матчи между «Астон Виллой» и «Ливерпулем» потеряли свою искорку и порцию интереса к игре из-за отставки Стивена Джеррарда. Легенда красных не справился со своей первой работой в АПЛ. Возможно, его рано записали в преемники Юргена Клоппа. Тем более что немец пока не спешит никуда уходить, хоть его команда и проводит не лучший сезон.

Особенно это заметно в Премьер-лиге. «Ливерпуль» сейчас занимает шестую строчку в турнирной таблице, и о каких-то чемпионских амбициях ему пока лучше даже не вспоминать. Отставание в 15 очков от лидера и в 10 очков от «Ман Сити» — это почти приговор, но сдаваться мерсисайдцы не будут, им предстоит борьба за зону Лиги чемпионов.

Митрюшкин: Акинфеев внёс огромнейший вклад в российский футбол.

Выход после паузы сложился для «Ливерпуля» неудачно. Уже в 1/8 финала Кубка лиги его ждал самый опасный из возможных соперников – «Ман Сити». Юрген Клопп не изменил себе и выставил не основной состав, разбавив его Салахом, Нуньесом и Робертсоном. «Ман Сити» тоже был не в самом сильном составе, но выиграл у красных со счётом 3:2.

Состав на матч с «Астон Виллой» должен серьёзно отличаться от того, который мы видели среди недели. Правда, в него не попадут Луис Диас, Роберто Фирмино, Диогу Жота и Ибраима Конате. Первые трое травмированы, а француз отдыхает после финала чемпионата мира.

У «Астон Виллы» в составе есть действующий чемпион мира и лучший вратарь турнира — Эмилиано Мартинес. Действительно классно отыгравший в Катаре Мартинес запомнился не только сейвами и спасениями, но и скандальными ситуациями. В клубе это не осталось незамеченным, и тренер пообещал провести беседу. Эту игру он пропустит из-за отдыха.

Черчесов: чтобы принять решение о переходе в Азию, надо иметь веские причины.

«Ливерпулю» пауза должна пойти на пользу. Команда нуждалась в том, чтобы немного сбавить обороты, перестроиться, сделать выводы из ошибок. Юрген Клопп должен был с пользой провести время. Осенью клуб был откровенно плох и нестабилен. Он выиграл в шести из 14 встреч текущего сезона.

Терял очки «Ливерпуль» не только в матчах с прямыми конкурентами, но и с командами уровня «Астон Виллы». Первая встреча АПЛ после паузы вызывает вопросы к команде. Бордово-голубые не стояли на месте. Приход Унаи Эмери подарил им встряску, команда стала чаще набирать очки, неплохо смотрелась в товарищеских играх.

Дома «Астон Вилла» особенно сильна. Тем не менее «Ливерпуль» даже полурезервным составом неплохо смотрелся в матче с «Ман Сити». В хорошей форме подходят к игре Салах и Нуньес, которые могут просто разорвать оборону соперника. Да и вообще в последних матчах с «Астон Виллой» красные редко испытывали проблемы.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Ливерпуль» 26 декабря 2022 года

К «Ливерпулю» есть вопросы по игре в обороне, и они, наверное, в ближайшее время никуда не денутся. Команда Клоппа стабильно пропускает, и из Бирмингема она тоже вряд ли уедет «сухой». Мощная атака должна нивелировать эту слабую сторону. Красные хоть и пропустят, но увезут с собой три очка.

Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 5.30.

Черчесов объяснил, почему Месси — лучший футболист ЧМ-2022.

Симонян: в России никогда не родятся футболисты уровня Месси и Мбаппе.

Дюков высказался о возможном участии сборной России в Кубке Азии — 2023.

Сборная Бразилии заинтересована в Моуринью.