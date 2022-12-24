«Брентфорд» — «Тоттенхэм». Кейн выместит злость за Катар

Англичанин отыграется на «пчёлах» за неудавшийся ЧМ-2022 в первом матче после возобновления АПЛ.

26 декабря состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Тоттенхэм». Начало – в 15:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Шансы «Брентфорда» оцениваются в 3.88. На ничью дают коэффициент 3.86.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Брентфорд» – «Тоттенхэм» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Тоттенхэм» (26.12.2022)

Все соскучились по английской Премьер-лиге, а теперь она возвращается. Матчем открытия второй части сезона станет игра между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом». Она состоится в понедельник на стадионе «Брентфорд Коммьюнити», стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

По итогам 15 сыгранных матчей «пчёлы» занимают 10-ю строчку, имея в активе 19 очков. Команда Томаса Франка очень часто играет вничью — таких результатов у «Брентфорда» набралось уже семь. Отчасти именно поэтому он проиграл всего в четырёх матчах, но находится в середине таблицы.

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«Тоттенхэм» находится гораздо выше. Он занимает четвёртую строчку, опережая «пчёл» на 10 очков. До лидера «шпорам» далеко — восемь очков. В декабре «Тоттенхэм» провёл два товарищеских матча. Сначала уверенно обыграл «Мазервелл», а потом сыграл вничью с «Ниццей».

«Брентфорд» за то же время сыграл в трёх матчах, но побед не добился: ничья с «Вольфсбургом» и поражения во встречах с «Бордо» и «Сельтой».

Антонио Конте не сможет выставить на этот матч сильнейший состав. Уго Льорис, Кристиан Ромеро и Иван Перишич принимали участие в последней стадии чемпионата мира и нуждаются в отдыхе. Ришарлисон и Родриго Бентанкур приехали с турнира травмированными. Все, кроме бразильца, были безоговорочными игроками основы, поэтому их потеря будет ощутимой.

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У «Брентфорда» есть не менее насущная проблема. Лучшему бомбардиру команды, второму после Кейна в АПЛ, Айвану Тони грозит длительная дисквалификация. Его обвинили в нарушениях регламента о ставках среди игроков. Многие инсайдеры пишут, что «пчёлы» уже вовсю работают над покупкой нового форварда в зимнее трансферное окно.

Довольно сложно предугадать, в какой форме команды вернутся после перерыва. С одной стороны, «Брентфорд» делегировал гораздо меньше игроков на чемпионат мира и должен быть свежее. У «Тоттенхэма» мощный резерв, который может это преимущество нивелировать.

«Пчёлам» не хватает стабильности, чтобы выигрывать чаще. Правда, они умеют хорошо настраиваться на сильных соперников: победы в матчах с двумя «Манчестерами», ничья с «Челси». Обыграть «пчёл» на их поле — очень сложная задача.

Обе команды не испытывают проблем с голами, причём они и забивают, и пропускают много. Есть шанс, что мы увидим результативный матч, в котором забьют обе команды. Если выбирать между ставкой на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча, то первая выглядит явно надёжнее.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Тоттенхэм» 26 декабря 2022 года

У «шпор» есть серьёзные проблемы с составом, но есть и определённый запас прочности, благодаря которому они ещё ни разу в АПЛ не уступали явно более слабому сопернику. «Пчёлы» даже в товарищеских матчах катастрофически плохо действовали в обороне. Для подопечных Антонио Конте это подходящий соперник, чтобы не испортить себе рождественское настроение.

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет и обе забьют за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 5.30.

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