«Лестер» — «Ньюкасл». «Ман Сити» нужно беспокоиться

26 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Лестер» — «Ньюкасл». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «сорок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «лис» оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Ньюкасл» 26 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Ньюкасл» (26.12.2022)

После международной паузы возобновляется сезон английской Премьер-лиги. На 26 декабря запланировано сразу семь встреч 17-го тура. В одной из них на стадионе «Кинг Пауэр» встретятся «Лестер» и «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Лестер» ушёл на перерыв с довольно неплохими показателями. За последние восемь туров в чемпионате Англии подопечные Брендана Роджерса потерпели только два поражения — в матчах с «Борнмутом» (1:2) и «Манчестер Сити» (0:1). Также они сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

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Впрочем, все победы «лисы» одержали во встречах с командами, которые располагаются ниже 14-й строчки турнирной таблицы АПЛ. Сначала они обыграли «Ноттингем Форест» (4:0), «Лидс» (2:0) и «Вулверхэмптон» (4:0), а затем выиграли во встречах с «Эвертоном» (2:0) и «Вест Хэмом» (тоже 2:0).

Однако стоит вспомнить про семиматчевую серию «Лестера», в которой он никак не мог одержать победу. Тогда клуб потерпел поражения в шести из семи встреч. Особенно запомнились матчи, в которых он уступил «Брайтону» (2:5) и «Тоттенхэму» (2:6). Во встречах с сильными командами «лисы» в текущем сезоне оказываются беспомощными.

Причин сразу несколько. Во-первых, составу ощутимо не хватает глубины скамейки. Во-вторых, один из его лидеров совсем погас. Речь идёт о Джейми Варди, который не один год чуть ли не в одиночку тащил «Лестер». В текущем сезоне 35-летний форвард принял участие в 15 неполных матчах, в которых отдал четыре результативные передачи и забил всего лишь один гол. Похоже, возраст начинает брать своё.

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«Ньюкасл» в текущем сезоне смотрится просто великолепно. Смена руководства и тренерского штаба, а также точечные усиления состава помогли «сорокам» в прошлом сезоне избежать вылета в Чемпионшип. Сейчас они располагаются на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

За 15 туров чёрно-белые уступили лишь во встрече с «Ливерпулем» (1:2). Также они шесть раз играли вничью, в частности в матчах с «Манчестер Сити» (3:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:0). Во всех остальных играх подопечные Эдди Хау одержали уверенные победы, в том числе с «Тоттенхэмом» (2:1) и «Челси» (1:0).

За столь впечатляющие результаты в первую очередь стоит отдать должное Эдди Хау. Специалист очень грамотно руководит клубом из города Ньюкасл-апон-Тайн. Во встрече последнего тура чемпионата Англии его подопечные смотрелись в разы предпочтительнее «Челси». После матча многие даже стали задумываться об отставке Грэма Поттера с должности главного тренера «аристократов».

«Сороки» опаснее атаковали, а также нанесли больше ударов, в том числе в створ. Они выиграли абсолютно по делу, не позволив «Челси» создать какую-либо опасность у своих ворот. Автором победного мяча стал Джозеф Уиллок. Он отличился с передачи Мигеля Альмирона. Полузащитники невероятно хороши.

Вернулся с перерыва «Ньюкасл» довольно эффектно, обыграв «Борнмут» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка лиги. Думается, в предстоящей встрече «сороки» будут сильнее «Лестера». Поставить на их победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23.

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«Лисы» после паузы обыграли во встрече 1/8 финала «Милтон-Кинс Донс» (3:0) из третьего по значимости дивизиона Англии. Опять-таки уровень соперника был совсем невелик. В предстоящем матче подопечным Брендана Роджерса определённо точно будет не так легко. Домашние стены вряд ли помогут им зацепиться за ничью.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Ньюкасл» 26 декабря 2022 года

Джейми Варди перестал тащить «Лестер». Из-за этого и не только клуб начал регулярно проигрывать во встречах с крепкими соперниками. Возможно, трансферы в зимнее окно помогут ему окрепнуть, но пока что «лисы» выглядят аутсайдерами. «Ньюкасл» смотрится гораздо стабильнее и сильнее. Эдди Хау построил команду, которая не боится даже грандов АПЛ. Думается, в грядущем матче у «сорок» не возникнет проблем.

Ставка: победа «Ньюкасла» за коэффициент 2.23.

Экспресс с коэффициентом 13.77.

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Прогноз на матч «Арсенал» — «Вест Хэм» с коэффициентом 2.46.

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Прогноз на матч «Брентфорд» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.