«ПСЖ» — «Страсбург». Мбаппе хорошо без Месси

28 декабря состоится матч 16-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Страсбург». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Страсбурга» оценивается аналитиками в 11.9. Поставить на ничью можно за 7.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Страсбург» 28 декабря 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 3.00. На тотал больше 2.5 мяча принимают ставки за 1.40. На гол «ПСЖ» дают коэффициент 1.02, а гол «Страсбурга» оценивается в 1.76. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.86.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Страсбург» (28.12.2022)

Клубный футбол возвращается после паузы на чемпионат мира. 28 декабря возобновляется чемпионат Франции, и особое внимание любителей футбола будет приковано к матчу на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Футбольный клуб «ПСЖ» принимает «Страсбург».

В обычной ситуации это был бы рядовой матч французской Лиги 1, в котором никем не побеждённый лидер чемпионата дежурно расправляется с аутсайдером из зоны вылета, но прошедший чемпионат мира спутал некоторые карты.

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Сразу 11 футболистов парижан побывали в Катаре в составе своих сборных. Трое из них добрались до решающих встреч за третье место и драматичного финала. Среди таковых марокканец Ашраф Хакими, француз Килиан Мбаппе и аргентинец Лионель Месси.

Руководство «ПСЖ» предоставило каждому участнику чемпионата мира право на 10-дневный отпуск. Так, например, бразильцы Неймар и Маркиньос прибыли на базу клуба через две недели после поражения в матче четвертьфинала с Хорватией. У обоих игроков, таким образом, оставалось пять дней на подготовку к игре со «Страсбургом».

В то же время лучший игрок чемпионата мира Лионель Месси до сих пор остаётся в Аргентине, празднуя долгожданную победу с друзьями и семьёй. Его примеру не последовали ни Хакими, ни разочарованный поражением в финале Мбаппе, отказавшиеся от своего права на отпуск.

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Мбаппе уже через три дня после финала вернулся к тренировкам с клубом, заверив главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье, что готов играть и физически, и морально. Сообщается, что Галтье будет дозировать нагрузку вернувшимся с чемпионата мира игрокам, чтобы подвести их в оптимальной форме к матчам Лиги чемпионов.

Никто не сомневается, что Мбаппе выйдет в стартовом составе. На позиции Месси мы наверняка увидим испанца — Пабло Сарабию. В стартом составе может сыграть и 18-летний Исмаэль Гарби, который забил два гола и отдал одну результативную передачу в двух встречах «ПСЖ» перед возобновлением сезона.

При подготовке к зимней части чемпионата парижане сыграли в двух товарищеских играх с середняками Лиги 2. Сначала был обыгран сосед по городу – ФК «Париж» (2:1). Затем была одержана уверенная победа во встрече с «Кевийи» (3:1). Не самые сильные соперники, да и «ПСЖ» играл без лидеров, но пропущенные мячи о чём-то говорят.

Парижанам повезло выходить из паузы в чемпионате матчем с аутсайдером. «Страсбург» в прошлом сезоне хоть и бился за места в еврокубках, но текущая ситуация для команды Жюльена Стефана похожа на катастрофу – одна победа и восемь ничейных результатов в 15 турах.

Неудачи «Страсбурга» принято списывать на эпидемию травм, накрывшую команду в начале сезона. Однако по мере выздоровления игроков результаты не стали лучше. Единственный позитив – «Страсбург» лишь однажды в сезоне уступил с разгромным счётом. И лишь в 2 из 15 матчей бело-голубые уходили с поля без забитого гола.

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Учитывая мощный кадровый резерв «ПСЖ», у аутсайдера текущего сезона нет шансов увезти хотя бы одно очко с «Парк де Пренс». Но, несмотря на все свои игровые проблемы, «Страсбург» доставлял неудобства почти каждому сопернику в текущем сезоне. Поставить на победу «ПСЖ» и обе забьют можно с коэффициентом 2.60.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Страсбург» 28 декабря 2022 года

«ПСЖ» попытается пошуметь во второй половине сезона, зная, что в его составе играют два лучших игрока планеты. На матч со «Страсбургом» выйдет только один из них – злой после поражения в финале чемпионата мира Килиан Мбаппе. Его усилий хватит, чтобы обеспечить победу. «Страсбург» уже не тот, что в предыдущем сезоне, но эта команда сражается в каждом матче и, как правило, не уходит с поля без забитого гола.

Ставка: победа «ПСЖ» и обе забьют за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 8.36.

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