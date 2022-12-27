«Лидс» — «Ман Сити». Холанд разберётся

Патрис Эвра предположил, что с норвежцем в составе Хосеп Гвардиола может выиграть ЛЧ. Вполне вероятно!

28 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Лидс» оценён экспертами в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Манчестер Сити» 28 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Лидс» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Манчестер Сити» (28.12.2022)

После международной паузы возобновляется английская Премьер-лига. На 28 декабря запланирована встреча, которая закроет программу 17-го тура. На стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе померяются силами местный «Лидс Юнайтед» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В 14 турах чемпионата Англии «Лидс» одержал только четыре победы. Он обыграл «Челси» (3:0) и «Ливерпуль» (2:1), которые очень нестабильны, а также «Вулверхэмптон» (2:1) и «Борнмут» (4:3), располагающиеся в нижней части турнирной таблицы. Также белые трижды сыграли вничью с аутсайдерами первенства. Во всех остальных встречах клуб потерпел поражения.

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За этот отрезок времени подопечные Джесси Марша забили 22 мяча, что довольно прилично. Три из них забили «Тоттенхэму» в матче последнего тура АПЛ. Тем не менее по итогу «шпоры» одержали победу со счётом 4:3, трижды отыгравшись по ходу встречи. В очередной раз белых подвела оборонительная линия.

В прошлом сезоне клубу регулярно не хватало надёжности в защите. За 38 туров он пропустил целых 79 голов. Больше только у «Норвича», который в результате вылетел в Чемпионшип с последнего места. Вот и сейчас белые не могут похвастаться крепостью в обороне.

За 14 туров текущего розыгрыша АПЛ подопечные Марша пропустили 26 мячей. В грядущей игре их ждёт серьёзное испытание. Во-первых, матч пропустит из-за дисквалификации Тайлер Адамс, отыгравший в каждом из 13 туров от свистка до свистка. Полузащитник получил красную карточку во встрече с «Тоттенхэмом».

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Во-вторых, в соперниках у «Лидса» самая результативная команда чемпионата Англии. За 14 игр в АПЛ футболисты «Манчестер Сити» забили целых 40 мячей. 18 из них записал на свой счёт возглавляющий таблицу лучших бомбардиров Эрлинг Холанд. Также норвежец отметился тремя результативными передачами.

Совсем недавно форвард помог «горожанам» обыграть «Ливерпуль» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги. Он открыл счёт уже на 10-й минуте, с передачи Кевина Де Брёйне. К слову, бельгиец на 58-й минуте отметился ещё одним точным пасом, который превратил в гол Натан Аке. Забитый им мяч стал победным.

Любопытно, что на чемпионате мира в Катаре Де Брёйне запомнился лишь ужасной игрой и ссорами с одноклубниками и тренером. На клубном же уровне он невероятно хорош. За 20 матчей во всех официальных турнирах хавбек забил три мяча, а также отдал 14 результативных передач. Прямо сейчас он является лучшим ассистентом чемпионата Англии.

Зато стал одним из открытий ЧМ другой нападающий «Манчестер Сити» — Хулиан Альварес. Недавно бывший чилийский футболист Иван Саморано назвал аргентинца совершенным форвардом и сравнил его с Холандом и Килианом Мбаппе. Безусловно, 22-летнему игроку ещё предстоит доказать свою состоятельность.

Однако для опытного Хосепа Гвардиолы это отличная возможность улучшить и без того хорошую конкуренцию. Сейчас его подопечные сильно отстают от лидирующего «Арсенала». Глубина состава у действующего чемпиона АПЛ потрясающая. Осталось лишь обрести подходящий импульс и сконцентрироваться на том, чтобы обогнать «канониров».

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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра выразил мнение, что с Холандом «горожане» способны выиграть даже Лигу чемпионов. Учитывая все факторы, в том числе статистику форварда, сомнений в этом не возникает. В предстоящем матче «Ман Сити» наверняка одержат результативную победу. Поставить на них и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.75.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура английской Премьер-лиги «Лидс» — «Манчестер Сити» 28 декабря 2022 года

Сейчас «Лидс» является аутсайдером чемпионата Англии, который много пропускает. В предстоящем матче белые будут вынуждены обходиться без основообразующего игрока, получившего дисквалификацию. Плюс после перерыва они не провели ни одного официального матча, в отличие от «горожан», обыгравших «Ливерпуль». Думается, «Манчестер Сити» добудет очередную результативную победу. Все предпосылки к этому имеются. В последних двух встречах подопечные Гвардиолы разгромили «Лидс» (7:0 и 4:0).

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Экспресс с коэффициентом 7.55.

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