«Авангард» — «Автомобилист». Кравец устроит взбучку

Екатеринбуржцы угодили в водоворот проблем. Омичи этим воспользуются и укрепят свои позиции в турнирной таблице.

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.92. Успех екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 28 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Авангард» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» Омск — «Автомобилист» Екатеринбург (28.12.2022)

После небольшого перерыва на Матчи звёзд КХЛ и Кубок Первого канала вернулся регулярный чемпионат. 28 декабря состоятся девять встреч. В одной из них на льду стадиона «G-Drive Арена» в Омске местный «Авангард» примет «Автомобилист» из Екатеринбурга. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

После того как Михаил Кравец сменил Дмитрия Рябыкина, «Авангард» сильно прибавил. За последние 20 игр в регулярке клуб из Омска потерпел только четыре поражения, причём два из них прямо перед паузой — с «Салаватом Юлаевым» (1:3) и «Ак Барсом» (2:3 ОТ). Также он дважды выиграл в серии послематчевых буллитов и трижды в овертайме.

Бекстрём: Овечкин – прирождённый бомбардир.

Во всех остальных играх «ястребы» порадовали своих болельщиков великолепным хоккеем и одержали победы в основное время, в том числе во встречах с «Металлургом» (3:2), «Ак Барсом» (4:3) и ЦСКА (тоже 3:2). Во всех трёх матчах на выезде. Стоит отметить, что перерыв пошёл омичам на пользу. В четырёх последних матчах в регулярке они ни разу не проиграли.

По данному поводу американский легионер «Авангарда» Алекс Бродхёрст отметил, что его команда хорошо поработала в паузу. Форвард подчеркнул, что не последнюю роль в успехе сыграла качественная физическая подготовка. Не совсем понятно лишь недавнее заключение «ястребами» контракта с Алексеем Мельничуком. Вратарь не может похвастаться хорошими выступлениями в текущем сезоне.

Впрочем, Михаил Кравец уже работал с Мельничуком. Вероятно, он сумеет реабилитировать карьеру голкипера. Наставник оставляет после себя пока что исключительно положительные впечатления. Благодаря его стараниям омичи поднялись на четвёртую строчку в таблице Восточной конференции. Помимо этого, тренер даёт играть совсем молодым хоккеистам, в частности Ивану Мирошниченко.

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Недавно победивший онкологическое заболевание нападающий принял участие в матче с «Барысом» (5:2) и забросил шайбу. Таким образом, Мирошниченко стал самым молодым автором гола «Авангарда» в КХЛ. Даже президент лиги поздравил 18-летнего форварда и заявил, что это очень вдохновляющий пример силы воли и любви к хоккею.

«Автомобилисту» перерыв, похоже, пошёл во вред. Во всех четырёх последних встречах КХЛ он потерпел поражения. Сначала уступил на домашнем стадионе «Адмиралу» (2:3) и разгромно «Сибири» (0:4). Затем проиграл в матчах на выезде с «Барысом» (4:5 Б) и «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

Подопечные Николая Заварухина потеряли игровой ритм, и в ближайшее время его будет непросто обрести вновь. Дело в том, что впереди их ждёт очень непростой календарь. В семи из девяти предстоящих встреч «Авто» будут выступать на выезде, а две домашние игры будут как раз с «Авангардом» и ЦСКА.

А ведь «Автомобилист» в текущем сезоне испытывает серьёзные проблемы с выездами. За 20 матчей на чужом льду екатеринбуржцы одержали только 10 побед (шесть в основное время и четыре в овертайме). При этом практически все они были добыты во встречах с аутсайдерами или пребывающими в кризисе командами.

За этот отрезок времени подопечные Заварухина забросили столько же, сколько и пропустили — 55 шайб. На домашней арене они выступают гораздо лучше. Думается, в предстоящем матче «Автомобилист» уступит «ястребам» по итогам 60 минут. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92.

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Безусловно, у команды из Екатеринбурга в составе полно техничных хоккеистов, и прямо сейчас она располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Однако предстоящий матч станет для «Авто» третьим на выезде подряд за пять дней. Причём предыдущие получились очень упорными. Хватит ли им сил, чтобы навязать борьбу омичам? Есть сомнения.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 28 декабря 2022 года

«Авангард» пребывает на подъёме. «Ястребы» демонстрируют потрясающий хоккей и стабильно радуют своих болельщиков победами. Да и пауза пошла им во благо, о чём свидетельствуют последние результаты. «Автомобилисту», напротив, перерыв спутал все карты. Екатеринбуржцы выбились из ритма и попали под жёсткий прессинг календаря. Учитывая ужасные проблемы с выездами, думается, омичи выиграют в основное время и сократят отставание в таблице до пяти очков.

Ставка: победа «Авангарда» за коэффициент 1.92.

Экспресс с коэффициентом 7.55.

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Прогноз на матч «Калгари» — «Эдмонтон» с коэффициентом 4.90.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» с коэффициентом 4.75.