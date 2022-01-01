«Колорадо» — «Вегас». Без Ничушкина можно играть

Валерий опять получил травму, но даже без него в составе обладателя Кубка Стэнли есть кому сыграть.

3 января состоится матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Голден Найтс» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» 3 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Вегас Голден Найтс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Вегас» (03.01.2023)

В Национальной хоккейной лиге борьба за место в плей-офф не утихает ни на минуту. 3 января особое внимание стоит уделить матчу между «Колорадо» и «Вегасом», который пройдёт на льду «Болл-Арены» в Денвере, а первое вбрасывание состоится в 5:00 мск.

Обладатель Кубка Стэнли в этом сезоне выступает с переменным успехом. Команду подкосило отсутствие Валерия Ничушкина из-за операции, а также недавняя травма Натана Маккиннона. Важно то, что оба форварда вернулись в состав, но Валерий недолго радовал. Он пропустил последние матчи из-за болей в голеностопе и опять не сможет принять участия во встрече.

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«Колорадо» располагается на восьмой строчке Западной конференции, набрав 41 очко за 35 игр. Накануне клуб уступил «Торонто» (2:6). Денис Малыгин сделал ассист. Это поражение стало третьим для команды подряд. Жаль, что Валерий Ничушкин не сможет помочь, но есть другие хоккеисты.

«Вегас» успел побывать во главе Западной конференции, но после поражений в четырёх из шести последних встреч уступил своё место «Далласу», хотя оба клуба набрали по 52 очка. «Голден Найтс» сыграли на одну встречу больше, поэтому они ниже. Недавно команда уступила на выезде «Анахайму» (2:3 Б), а накануне дома обыграла «Нэшвилл» (5:4 ОТ).

«Колорадо» одержал победы в 9 из 17 встреч дома, а «Вегас» на выездах выиграл в 14 из 19 матчей. Статистика гостей выглядит более устрашающей. Поэтому обладателю Кубка Стэнли будет очень непросто. Тем более что «Голден Найтс» в этом сезоне явно хотят дойти до финала Кубка Стэнли.

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Мы бы рекомендовали поставить на то, что дома хозяева не проиграют. Есть у «Колорадо» тройка лидеров, готовая играть на равных с крепким «Вегасом». Учтём не самые результативные очные матчи: за последние пять встреч клубов лишь раз тотал был больше 5.5 шайбы.

Можно проверить ставку 1Х + ТМ 7.5 шайбы за 2.04. Коэффициент неплохой, да и у хозяев ворота защищает Георгиев, который пусть и не всегда стабилен, но может выдать очень неплохие матчи. Так что попробовать данную ставку вполне можно.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Вегас» 3 января 2023 года

Хозяева в этом сезоне играют с переменным успехом, но сейчас они должны настроиться, плюс в воротах стоит Георгиев. У «Вегаса» сезон удаётся, но последние игры показали спад. Однако с результативностью не всё гладко, потому попробуем комбинированный вариант на хозяев через тотал меньше. Жаль, не будет Ничушкина, но роль лидеров возьмут на себя другие хоккеисты.

Ставка: «Колорадо» не проиграет и тотал меньше 7.5 шайбы за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 9.31.

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