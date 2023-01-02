«Лестер» — «Фулхэм». Митрович всегда готов

3 января состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Фулхэм». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лис» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Шансы «Фулхэма» оцениваются в 3.26. На ничью дают коэффициент 3.78.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Фулхэм» 3 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» – «Фулхэм» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Лестер» — «Фулхэм» (03.01.2023)

Мало кто ожидал, что «Фулхэм» станет одним из главных открытий сезона в АПЛ. Команда уже дважды поднималась в элиту, чтобы потом вылететь из неё. Как оказалось, третья попытка «дачников» складывается в разы лучше двух предыдущих. Да, это не «Ньюкасл», который от борьбы за выживание взлетел до верхней части таблицы, но прогресс очевиден.

Сейчас «Фулхэм» занимает седьмую строчку в АПЛ, набрав 25 очков. Отрыв от зоны вылета составляет 11 очков. В ближайших матчах точно не будем говорить об опасности снова вылететь в Чемпионшип. Более того, если клуб будет поддерживать заданный темп, то может ввязаться в борьбу за еврокубки. Шансы на это высоки.

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На фоне такого соперника «Лестер» смотрится ещё печальнее. От него ждут большего, чем борьба за выживание, но, увы, в последние годы команда идёт не тем путём. Никакого развития у «лис» не наблюдается, усилений слишком мало, часть лидеров постарели или ушли. Так и получилось, что команда Брендана Роджерса сейчас обитает в нижней части турнирной таблицы.

Приняв участие в 17 матчах, «Лестер» занимает только 13-ю строчку, он набрал 17 очков. У него всего лишь три очка отрыва от зоны вылета. Клуб там провёл немало времени в начале сезона, пока не набрал форму и не начал стабильно выигрывать.

Перерыв явно не пошёл на пользу «лисам». Если до него они выиграли в четырёх из пяти матчей, то в декабре «Лестер» уступил в двух встречах. Обыграть получилось только скромный «МК Донс» в Кубке лиги. Правда, уступал «Лестер» серьёзным соперникам: «Ньюкаслу» и «Ливерпулю».

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У «Фулхэма» всё с точностью до наоборот. До паузы он вёл серию без побед в трёх встречах, а потом выиграл в двух матчах подряд. Обыграть удалось «Кристал Пэлас» и опустившийся до зоны вылета в нынешнем сезоне «Саутгемптон». Оба матча «дачники» провели с позиции силы, что не может не радовать. Таких новичков видеть в АПЛ очень приятно.

«Лестер» считается фаворитом матча, но, учитывая, как «лисы» провели две последние встречи, нужно подумать. У команды Брендана Роджерса просто одна большая дыра вместо обороны. Джонатана Эванса добивают травмы, Даниэль Амарти просто не тянет нужный уровень. Ваут Фас должен был исправить ситуацию и стать лидером, но не вышло.

Не будем рисковать и ставить на победу «дачников», так как они тоже могут сыграть не лучшим образом, ведь часто допускают ошибки. К голам гостей стоит присмотреться. Вернее, к их лидеру. Александр Митрович в прошлом сезоне поставил рекорд по голам в Чемпионшипе и, вернувшись в АПЛ, не сбавил обороты.

Серб начал забивать с первых туров, и сейчас на его счету уже 10 мячей в 14 матчах. Больше него в АПЛ забили только два человека, и один из них — Эрлинг Холанд. В матче с «Кристал Пэлас» серб отметился голом и передачей. «Саутгемптону» он не забил, промахнувшись с пенальти в самом конце игры, но тоже имел кучу моментов для взятия ворот.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» — «Фулхэм» 3 января 2023 года

В последние годы Митровичу всё равно, где забивать: Чемпионшип, АПЛ, Лига наций, чемпионат мира. Авторитетов серб совсем не признаёт, он забивал «Арсеналу», «Ливерпулю», дважды «Тоттенхэму». Плюс Александр бьёт пенальти, хоть и не всегда удачно, а это значит, что шансов отличиться у него больше. Не стоит забывать, что он единственный чистый форвард в схемах тренера, поэтому очень часто на него играет вся команда. «Фулхэм» должен забивать, и понятно, кто это сделает.

Ставка: Александр Митрович забьёт гол за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 7.59.

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