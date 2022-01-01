«Ренн» — «Ницца». Подачек Головину не будет

«Монако» ждёт осечки от красно-чёрных, но они её не допустят.

2 января состоится матч 17-го тура французской Лиги 1 «Ренн» — «Ницца». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу «Ренна» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84, а шансы «Ниццы» оценены в 4.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Лиги 1 «Ренн» — «Ницца» 2 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ренн» — «Ницца» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.81. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура французской Лиги 1 «Ренн» — «Ницца» (02.01.2023)

После международной паузы возобновился чемпионат Франции. Матч 17-го тура Лиги 1 «Ренн» — «Ницца» состоится 2 января на стадионе «Роазон Парк». Томас Леонар даст стартовый свисток в 23:00 мск.

«Ренн» ощутимо прибавил под руководством Бруно Женезио. За полтора года команда преобразилась из середняка в претендента на место в зоне Лиги чемпионов. В прошлом сезоне получить путёвку в ЛЧ помешал провальный финиш.

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Старт текущего сезона в исполнении красно-чёрных получился неубедительным, но Мартен Терье с одноклубниками собрались с силами и быстро поправили положение. На международный перерыв «Ренн» уходил в приподнятом настроении.

Пауза не лучшим образом сказалась на игровых кондициях футболистов. После возобновления чемпионата они уступили «Реймсу» (1:3). Середняк Лиги 1 нейтрализовал сильные стороны красно-чёрных и подвёл черту под беспроигрышной серией подопечных Бруно Женезио.

«Ренн» хорош в атаке. Игроки активно действуют у штрафной соперников и эффективно используют реальные шансы забить. Почти половина всех ударов достигает цели. За 16 матчей в Лиге 1 футболисты клуба забили 32 мяча. Только «ПСЖ» превосходит команду Бруно Женезио в показателе результативности.

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У «Ниццы» в начале сезона дела шли не лучшим образом. За стартовые девять туров команда набрала лишь восемь очков и располагалась в нижней части турнирной таблицы. После того как подопечные Люсьена Фавра пробились в плей-офф Лиги конференций, они сконцентрировались на Лиге 1, а результаты пошли на поправку.

«Орлята» ощутимо прибавили в надёжности. Они активно участвуют в отборах и за последние семь матчей пропустили шесть голов. В атаке далеко не всё получается у клуба. Реализация действительно хромает, ведь за 16 игр «Ницца» забила 15 голов — худший показатель результативности в чемпионате.

«Ренн» сбалансирован и стабилен. Команда Бруно Женезио в первом матче после чемпионата мира с «Реймсом» (1:3) потерпела первое поражение за последние 18 официальных игр. Футболисты мотивированы дать начало новой беспроигрышной серии на стадионе «Роазон Парк».

Родные трибуны будут гнать команду вперёд, и Мартен Терье с одноклубниками сделают всё возможное, чтобы не подвести болельщиков и реабилитироваться за осечку. На этом фоне рекомендуем ставку на победу хозяев за 1.84.

«Ренну» нельзя часто проигрывать, потому что по следам идёт «Монако» с разницей всего в одной очко. Головин и его одноклубники готовы воспользоваться удобным моментом, поэтому никаких подачек монегаскам не будет.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Ренн» — «Ницца» 2 января 2023 года

Красно-чёрные проиграли в первом матче после ЧМ-2022 в Катаре и, таким образом, уступили третью строчку «Марселю». Обе команды отличаются надёжной игрой в обороне, но при этом команда Бруно Женезио заметно эффективнее играет впереди. «Ренн» выиграл в семи из восьми домашних матчей Лиги 1 и постарается реализовать фактор родных стен. Отсюда ставка на победу «Ренна» за 1.84.

Ставка: «Ренн» победит за 1.84.

Экспресс с коэффициентом 9.31.

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