«Автомобилист» — «Авангард». Кравец поможет «Магнитке»

Екатеринбуржцы в очень плохой форме, а омичи нанесут им очередной урон.

3 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Авангард». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.36. На победу омичей эксперты предлагают коэффициент 2.56.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» 3 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.13. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 13.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Авангард» Омск (03.01.2023)

На 3 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу екатеринбургского «Автомобилиста» и омского «Авангарда». Игра пройдёт на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге, а первое вбрасывание состоится в 14:30 мск.

«Автомобилист» сейчас располагается на первой строчке Востока, набрав 62 очка за 45 игр. Правда, в спину дышит «Металлург» с 60 очками за 45 игр. Всё дело в том, что екатеринбуржцы проиграли во всех шести последних встречах. Накануне клуб уступил «Сибири» (0:1 Б). Встреча стала второй подряд, когда команда не смогла забить.

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Не так давно «Автомобилист» проиграл в матче с «Авангардом» (0:5). Увы, результаты удручают, тем более что соперник едет на ответный матч в Екатеринбург. Клуб может потерять лидерство в любой момент. У него спад в игре, и это нужно исправлять, будет символично прервать чёрную полосу в игре с омским клубом.

«Авангард» располагается на третьей строчке Востока, набрав 58 очков за 45 встреч. Такое положение радует, особенно если вспомнить начало сезона. Михаил Кравец проделал колоссальную работу. Статистика последних игр после перерыва впечатляет.

Омичи одержали победы во всех шести последних матчах подряд. Это полная противоположность «Автомобилисту». «Накануне «ястребы» дома обыграли «Салават Юлаев» (3:2 Б). Победный буллит реализовал Владимир Ткачёв. Соперник был тяжёлым, но омская команда справилась и выиграла.

При этом в четырёх из пяти очных матчей регулярки соперники забросили больше 4.5 шайбы за игру. Результативность весьма неплохая. Однако это первый матч в новом году, поэтому борьбы будет много. Стоит проверить вариант ставки на то, что «Авангард» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.75.

Сейчас гости смотрятся чуть более предпочтительно, они выиграли в шести последних встречах, а «Автомобилист» в стольких же уступил. У Михаила Кравца сейчас полный порядок с составом и серьёзных проблем нет, потому попробуем комбинированный вариант на гостей.

По пятам за екатеринбургским клубом следует магнитогорская команда. Кравец готов помочь им догнать лидера Востока, тем более учитывая его текущее состояние.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Авангард» 3 января 2023 года

Это будет первый матч в новом году для обеих команд, но статистика очных встреч не поможет выделить фаворита. Последние игры гостей намного лучше и интереснее, чем у «Автомобилиста», который потерял настрой. Поэтому поставим на то, что омичи не проиграют, а голов будет много.

Ставка: «Авангард» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.75.

Экспресс с коэффициентом 10.04.

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