«МЮ» — «Борнмут». Тен Хаг пожинает плоды

3 января состоится матч 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Шансы клуба из Борнмута оценены экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 3 января 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» (03.01.2023)

После международной паузы возобновилась английская Премьер-лига. На 3 января запланированы четыре встречи 19-го тура. В самой поздней из них на легендарном стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Манчестер Юнайтед» уходил на перерыв не в лучшем настроении. Скандальное интервью и последующий уход Криштиану Роналду, а также поражение в матче с «Астон Виллой» (1:3) в 15-м туре АПЛ так или иначе накладывали отрицательный отпечаток на эмоциональный фон многих болельщиков клуба.

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Тем не менее вернулись манкунианцы после перерыва в весьма собранном виде. Сначала они уверенно обыграли «Бёрнли» (2:0) во встрече 1/8 финала Кубка лиги Англии. Затем разгромили «Ноттингем Форест» (3:0) и победили во встрече АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0).

Во всех трёх играх результативными действиями отметился Маркус Рашфорд. За этот отрезок он забил три мяча и отдал одну голевую передачу. И это при том, что во встрече с «Вулверхэмптоном» англичанин появился на поле в начале второго тайма. Сообщалось, что Эрик тен Хаг на время исключил его из основного состава за нарушение дисциплины.

Позднее нападающий «МЮ» признался, что подвергся наказанию из-за опоздания на встречу. Голландский специалист начал строго следить за дисциплиной. Помимо Рашфорда, он отстранил Джейдона Санчо от основной команды. Причиной послужило неудовлетворительное физическое состояние игрока.

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Люк Шоу поддержал данные решения главного тренера «красных дьяволов». Защитник выразил мнение, что, возможно, именно нехватка дисциплины была частью проблемы его клуба в прошлом, когда футболистам сходили с рук глупые мелочи. Пока что более строгий подход приносит манкунианцам отличные результаты.

«Борнмут», в свою очередь, в международную паузу пережил смену владельца. Российский бизнесмен Максим Дёмин продал клуб американской компании. Новые боссы планируют увеличить финансовые вложения в первую команду и академию «вишен», а также построить новый тренировочный комплекс.

Задел на будущее хороший, но прямо сейчас дела у клуба обстоят не лучшим образом. За последние семь туров в чемпионате Англии он одержал победу только в одном матче — с «Эвертоном» (3:0). Во всех остальных встречах «вишни» без шансов потерпели поражения, в частности с «Челси» (0:2) и «Кристал Пэлас» (тоже 0:2).

Обыграв «Борнмут», «Челси» прервал свою серию из пяти матчей без побед в английской Премьер-лиге. «Кристал Пэлас» также подходил к матчу с «вишнями» далеко не в лучшем тонусе, имея поражения в двух предыдущих матчах — с «Ноттингем Форест» (0:1) и «Фулхэмом» (0:3).

К грядущему матчу команда из Борнмута подходит в роли явного аутсайдера. На данный момент она располагается неподалёку от зоны вылета — на 15-м месте. При этом «вишни» пропустили больше всех за 17 туров — целых 36 голов. На «Олд Траффорд» манкунианцы, скорее всего, одержат уверенную победу. Победа «МЮ» с форой (-1.5) принимается за 1.84.

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Судя по всему, уход Криштиану Роналду пошёл на пользу «красным дьяволам». Эрику тен Хагу стало проще управлять подопечными и следить за дисциплиной. В частности, за счёт этого манкунианцы поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы. Осталось лишь не растерять кондиции. Резервов для этого у них предостаточно.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» 3 января 2023 года

«Манчестер Юнайтед» вернулся после перерыва с новыми силами и добыл отличные результаты. Благодаря Эрику тен Хагу в составе «красных дьяволов» начала налаживаться дисциплина. Учитывая имеющиеся ресурсы, в поражении много пропускающего «Борнмута» не возникает сомнений. В будущем «вишни», скорее всего, окрепнут, но сейчас они не представляют опасности для манкунианцев.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за коэффициент 1.84.

Экспресс с коэффициентом 7.59.

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