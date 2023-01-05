Холанд жаждет рекордов. Каким будет матч «Челси» — «Ман Сити»

Норвежец забивает в каждом матче после чемпионата мира, на котором его не было

5 января состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Сити». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66, а успех лондонцев оценивается аналитиками в 5.65. Ничья доступна за 4.24.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити» 5 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.12, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.84. На гол «Челси» дают коэффициент 1.54, а гол «Манчестер Сити» оценивается в 1.14. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» (05.01.2023)

Английский футбол продолжает радовать громкими событиями. 5 января нас ждёт интригующий матч. В завершающей игре 19-го тура лондонский «Челси» принимает «Манчестер Сити». Несмотря на вывеску, к матчу обе команды подходят в совсем разном статусе. «Челси» опустился на 10-е место в турнирной таблице, а отставание от идущего вторым « Ман Сити» составляет 11 очков.

Прошло четыре месяца с тех пор, как «Челси» возглавил Грэм Поттер. 47-летний специалист добился отличных результатов с «Брайтоном», сделав из не хватающей звёзд с небес команды крепкого середняка. С синими ему явно не везёт, и кажется, что наставник не справляется с клубом.

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После побед в трёх первых матчах АПЛ у руля «Челси» Поттер выиграл лишь в одной из семи последних игр. Кроме того, «аристократы» вылетели из Кубка лиги, проиграв во встрече с «Манчестер Сити» (0:2). На чемпионат мира игроки «Челси» разъезжались в плохом настроении. Из хорошего можно выделить только первое место в группе ЛЧ, в которой также были «Милан», «Зальцбург» и загребское «Динамо».

Возвращение после паузы получилось для «Челси» позитивным. Клуб выиграл со счётом 2:0 в игре с «Борнмутом». Стоит учесть уровень соперника, который проиграл в восьми из десяти последних матчей, не забив ни одного гола в шести из них.

Игра с «Ноттингем Форест» из зоны вылета завершилась вничью — 1:1. Оба тренера признали, что «лесники» были куда ближе к победе, чем «аристократы». Поттер, рассказывая о недостаточном уровне игры своей команды, отметил, что победа «Челси» в этом матче была бы несправедливой.

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«Манчестер Сити» готовится к визиту в Лондон в куда более приятном настроении. Пусть накануне клуб закончил матч с «Эвертоном» ничейным результатом (1:1), но 19-й тур уже сделал подарок «горожанам». Оба соседа клуба Гвардиолы по турнирной таблице – «Арсенал» и «Ньюкасл» – потеряли очки, сыграв вничью в очной встрече.

Подопечные Хосепа Гвардиолы после международного перерыва играют так, как будто и не было никакого чемпионата мира. В матче Кубка лиги они победили «Ливерпуль» (3:2), а затем выиграли во встрече с «Лидсом» — 3:1.

Потерю очков с «Эвертоном» (1:1) можно списать на несчастный случай. «Ириски» сравняли счёт, реализовав свой единственный момент в матче, а потом отбивались. Везения у гостей стадиона «Этихад» было гораздо больше, чем спортивного мастерства.

В составе «Манчестер Сити» зажигает Эрлинг Холанд, который готов переписать все рекорды АПЛ. Ранее норвежец быстрее всех в истории АПЛ добрался до отметки 20 забитых мячей, потратив на это 14 игр. После возвращения клубного футбола Холанд забивает в каждой игре.

Норвежец признаётся, что его мотивировал чемпионат мира, который он смотрел по телевизору. Целый месяц видеть, как забивают другие – ничто так не злило и не подстёгивало Холанда ранее в его карьере.

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Нет сомнений, что Эрлинг станет ключевым футболистом в игре с «Челси». Однако за оборону говорить сложно. Лишь в одной из семи последних игр «Ман Сити» не пропускал. Да, это был как раз матч с «Челси», но в той игре были изменены составы. Поставить на победу гостей и «обе забьют» можно с коэффициентом 3.32.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити» 5 января 2023 года

Тренер Грэм Поттер проводит один неудачный матч за другим, и «Челси» уже спустился в середину таблицы, откуда может уже и не выбраться. «Манчестер Сити» участвует в увлекательной погоне за «Арсеналом» и, как правило, выигрывает без оглядки на собственные ворота, но часто пропускает. Победа на «Стэмфорд Бридж» будет для гостей не сухой.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и обе забьют за 3.32.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

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