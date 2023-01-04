«Сибирь» — «Авангард». Кравец метит в лидеры Востока

«Ястребы» высоко взлетели, но подопечные Андрея Мартемьянова не смогут их спустить на землю.

5 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Авангард». Начало игры — в 13:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворита отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу новосибирцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65, а шансы омичей оценили в 2.55. Заключить пари на ничью предлагается за 3.90.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 5 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч регулярного сезона КХЛ «Сибирь» — «Авангард» порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 2.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард» (05.01.2023)

5 января в КХЛ пройдут четыре встречи. В одной из них на льду стадиона в Новосибирске «Сибирь» примет «Авангард». Первое вбрасывание запланировано на 13:30 мск. В текущем розыгрыше КХЛ команды провели три личные встречи. Победителем всегда выходили хозяева. Смогут ли новосибирцы прервать победную серию команды Михаила Кравца? Разбираемся вместе.

«Сибирь» пришла в себя после неудачного стартового отрезка. Последние два месяца команда демонстрирует убедительные результаты. Состав Андрея Мартемьянова проиграл лишь в 7 из 20 последних игр. Клуб расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 57 очками после 47 матчей.

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«Сибирь» в текущем сезоне забила 119 голов, из которых 20 на счету российского форварда — Шарова. Он занимает четвёртое место в списке снайперов КХЛ. Новосибирцы сравнительно лучше выступают в родных стенах. За 22 игры на своём льду они забросили 64 шайбы.

«Авангард» в прошлом сезоне вёл конкурентную борьбу в регулярке и плей-офф Кубка Гагарина. В межсезонье в клубе произошло несколько структурных изменений — команду покинули тренер Боб Хартли и несколько ведущих легионеров. Дмитрий Рябыкин не сумел удержать «ястребов» на плаву и уже в середине октября был отправлен в отставку.

Михаил Кравец спасает положение. После небольшой раскачки команда набрала убойный темп. Омичи под его началом выиграли в 22 из 30 игр. В том числе в последних матчах они дважды обыграли «Автомобилист» и оба раза с очень крупным счётом — 5:0 и 7:1. Благодаря этому омичи поднялись на третье место в турнирной таблице Востока, сократив отставание от лидера до двух очков.

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После перерыва в КХЛ «Авангард» ощутимо прибавил во всех игровых аспектах. Команда выиграла в семи матчах подряд с суммарным счётом 28:8. Владимир Ткачёв (7+2) и Сергей Толчинский (5+3) были лидерами команды по набранным очкам на этом промежутке.

Команда повысила качество игры в атаке. По результатам 46 матчей хоккеисты забросили 136 шайб. Владимир Ткачёв благодаря ударной игре в серии последних матчей опередил Рида Буше в гонке бомбардиров, возглавив список КХЛ. 27-летний российский нападающий забросил 16 шайб и отдал 28 результативных передач.

Отдельной похвалы заслуживает игра Василия Демченко в воротах. За 46 матчей он отразил 92,6% из 1012 бросков в створ его ворот. За последние семь игр он совершил 189 сейвов, пропустив лишь восемь шайб. Мощно.

«Авангард» набрал потрясающий ход. «Ястребы» выиграли в семи последних матчах с суммарным счётом 28:8. Крупные победы в матчах с лидером конференции прибавили команде Михаила Кравца уверенности в собственных силах. Вряд ли подопечные Андрея Мартемьянова смогут справиться с такими гостями. На наш взгляд, стоит сделать ставку на победу гостей за 2.55.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард» 5 января 2022 года

«Авангард» взял крейсерский ход. Омичи сметают всех на своём пути. За последние семь матчей под каток подопечных Михаила Кравца дважды попал «Автомобилист». Заметно прибавили «ястребы» в обороне. За последние 10 матчей они пропустили лишь 15 голов. Отсюда ставка на победу «Авангарда» за 2.55.

Ставка: победа «Авангарда» за 2.55.

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