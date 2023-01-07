«Авангард» — «Автомобилист». Кравец пугает Заварухина

Екатеринбуржцы уже потерпели несколько очень запоминающихся поражений в матчах с омичами, но календарь издевается.

8 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.74. Победа екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценивается в 3.78.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 8 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Авангард» — «Автомобилист» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.12, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.70. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.33. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» (08.01.2023)

На 8 января в КХЛ запланировано несколько интересных встреч, но наиболее статусная игра состоится в Омске. Местный «Авангард» на домашней арене скрестит клюшки с лидером Восточной конференции «Автомобилистом». Матч начнётся в 14:00 мск.

В минувшей встрече с «Сибирью» хозяева прервали своё победное шествие. Они уступили со счётом 1:3 в сибирском дерби. Самым неудачным получился первый период. Соперник владел инициативой и забросил две шайбы. Отметим, что один гол «Авангард» пропустил в большинстве.

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Тренерский штаб Михаила Кравца приложил максимум усилий для исправления ситуации в матче. Хоккеисты поменялись местами в тройках нападения, но эффект от перестройки оказался мизерным. Телегин лишь сократил разрыв в счёте, но большего добиться «ястребы» не сумели.

Поражение прервало длинную серию побед «Авангарда». Тем не менее рывок получился впечатляющий. Подопечные Михаила Кравца поднялись на третью строчку Востока и отстают от возглавляющего таблицу «Автомобилиста» всего на три очка.

Хозяева в последних играх выстроили практически непроходимую оборонительную линию. Две тройки нападения работают на свой максимум и цепляются за шансы забить. Толчинский за пять матчей набрал восемь очков и является главной угрозой для голкипера «Автомобилиста».

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Клуб из Екатеринбурга переживает далеко не лучшие времена. Команда уступила в восьмом матче подряд — на этот раз «Трактору» (3:4 Б). Только большой запас накопленных очков да осечки конкурентов позволяют «Автомобилисту» удерживать первую строчку таблицы Восточной конференции — чудо!

Весьма вероятно, что во время единственной паузы в регулярном чемпионате тренерский штаб клуба из Екатеринбурга дал игрокам максимальные нагрузки, чтобы подвести их на пик формы к плей-офф. «Авто» часто критиковали за провальную игру в Кубке Гагарина, поэтому Заварухин и решил перестраховаться.

«Авангард» и «Автомобилист» провели 39 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у «ястребов» 23 победы, а гости записали в актив 16 выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 114:87 в пользу подопечных Михаила Кравца.

«Авангард» набрал великолепную физическую форму и получил заряд уверенности после семиматчевой победной серии. Поражение во встрече с «Сибирью» стало досадным недоразумением. На фоне попавшего в затяжной кризис «Автомобилиста» хозяева выглядят явными фаворитами.

Лидеры атаки «ястребов» сейчас практически неудержимы и набирают очки в каждом матче. Остановить их пребывающим в отвратительной физической форме хоккеистам из Екатеринбурга будет невероятно сложно. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Авангарда» в две и более шайбы.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 8 января 2023 года

«Авангард» явно знает секрет успеха в матчах с «Автомобилистом» на своём льду, иначе «ястребы» не выиграли бы в пяти последних очных встречах. Отметим, что в четырёх из этих игр преимущество победителей было минимум в две шайбы. К тому же под руководством Кравца омичи уже два раза крупно обыгрывали команду Заварухина. Кажется, что календарь матчей издевается над ним и его подопечными.

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.26.

Экспресс с коэффициентом 9.77.

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