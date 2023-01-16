В Омске и Казани пройдут классные матчи, в которых хозяева идут фаворитами.

Экспресс на 16 января с коэффициентом 7.17: Кравец и Билялетдинов могут гордиться собой

Закончились выходные, а значит, футбол уходит на небольшой перерыв. Однако скучать никому не придётся, потому что 16 января есть матчи КХЛ и НХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.17 на встречи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» 16 января

У «Авангарда» подходящий календарь, который серьёзно облегчит выполнение задач — в январе и феврале «ястребы» проведут на домашней арене 13 игр. При поддержке болельщиков они могут обыграть любой клуб лиги. После 49 встреч в активе хозяев 62 очка. Они занимают пятую строчку на Востоке. От лидирующего в конференции «Автомобилиста» их отделяет всего три очка.

«Нефтехимик» показывает удивительную живучесть в борьбе за место в плей-офф. У команды с серией в 10 поражений есть реальные шансы занять восьмое место на Востоке. Молодая и резвая команда под управлением Олега Леонтьева старается много бросать по воротам соперника. Тем не менее ошибки в обороне и вратарей сводили к нулю усилия нападающих.

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После приглашения новых голкиперов дела у «волков» пошли гораздо лучше. Они даже могут позволить себе камбэки, как в последнем матче с «Барысом». Проигрывая со счётом 1:3, «Нефтехимик» не сдался, а забросил четыре шайбы подряд и одержал победу — 5:3. Гости на девятом месте Востока с 49 очками после 50 встреч.

«Авангард» вышел на пик физической и игровой формы. На домашней арене «ястребы» выиграли пять из последних шести матчей. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Авангарда» с форой (-1.5) за 2.03.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал» 16 января

Неожиданное возвращение на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова стало ключевым решением руководства «Ак Барса» и помогло спасти неудачно складывающийся сезон. Опытный наставник немедленно наладил общекомандную дисциплину и заставил пахать в обороне всех своих звёзд.

Отметим, что лидеры команды позитивно восприняли камбэк Билялетдинова и беспрекословно выполняют все указания тренерского штаба. Теперь «Ак Барс» действует строго от обороны. Хозяева потеряли в зрелищности, но стабильно набирают очки. Клуб из Казани выиграл семь из последних девяти встреч чемпионата и поднялся на шестое место Востока.

«Адмирал» стал главным открытием первой части регулярного сезона КХЛ. Долгое время клуб шёл рядом с первым местом и вызывал восторженные отзывы специалистов — своей эффективной манерой игры. В декабре физические кондиции «моряков» пошли на спад, а с ними пропали и результаты. Подопечные Тамбиева стали допускать ошибки в простых ситуациях и постепенно скатились на седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

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«Ак Барс» сделал акцент на крепкой обороне и за счёт острых контратак находит уязвимые места в защите соперников. Хозяева действуют на высоких скоростях, поэтому остановить их потерявшим форму хоккеистам «Адмирала» будет очень сложно. Подопечные Билялетдинова выиграли шесть последних очных встреч в Казани. Весьма вероятно, что «барсы» продолжат серию. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.08.

Прогноз на матч НХЛ «Баффало» — «Флорида» 16 января

«Баффало» лишь в последнем матче с «Нэшвиллом» подвёл черту под трёхматчевой серией поражений, обыграв «хищников» со счётом 5:3. По итогам 41 игры с 44 очками в активе «клинки» идут на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от «Нью-Йорк Айлендерс», замыкающего зону плей-офф, составляет пять очков.

«Флорида», сыграв на три игры больше, с 44 очками в активе идёт следом за «Баффало». Команда Пола Мориса не отличается стабильностью результатов из-за посредственной игры в обороне. «Пантеры» выиграли в 10 из 21 матча в зимний промежуток. Они неважно себя чувствуют вдали от дома, набрав лишь 39,6% возможных очков. Однако Мэттью Ткачук с партнёрами по команде достаточно результативны и в принципиальной встрече вряд ли покинут «Кибэнк-центр» без боя.

При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 1.70.

Экспресс на матчи 16 января:

Ставка 1: победа «Авангарда» с форой (-1.5) в матче с «Нефтехимиком» за 2.03.

Ставка 2: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) в матче с «Адмиралом» за 2.08.

Ставка 3: тотал больше 6.5 шайбы в матче «Баффало» — «Флорида» за 1.70.

Общий коэффициент: 2.03 Х 2.08 Х 1.70 = 7.17.

Экспресс с коэффициентом 10.02.

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