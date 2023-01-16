Роберто Карбальес-Баэна — Новак Джокович. Серб, как разогнавшийся поезд

Спортсмен в великолепной форме и набрал такой ход, что никто его не в силах остановить.

17 января Роберто Карбальес-Баэна и Новак Джокович сыграют в матче 1-го круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 12:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве безоговорочного фаворита выделяют Джоковича. Поставить на победу испанца в букмекерских конторах можно с коэффициентом 16.5. На успех серба можно поставить в букмекерских конторах за 1.01.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Роберто Карбальес-Баэна — Новак Джокович 17 января 2023 года

Аналитики полагают, что матч 1-го круга Открытого чемпионата Австралии Роберто Карбальес-Баэна — Новак Джокович не будет упорным и продолжительным: тотал больше 26.5 гейма котируется за 2.08, а тотал меньше 26.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.70. Ставку на то, что матч продлится более трёх сетов, в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 4.36, а тотал меньше 3.5 сета идёт за 1.19.

Анализ и прогноз на матч 1-го круга Australian Open Роберто Карбальес-Баэна — Новак Джокович (17.01.2023)

Стартует 111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису. На 17 января запланировано 32 встречи, и в одной из них померяются силами Роберто Карбальес-Баэна и Новак Джокович. Матч начнётся не ранее 12:30 мск.

Роберто Карбальес-Баэна с 2011 года выступает на профессиональном уровне, но дальше второго раунда ни на турнирах «Большого шлема», ни на «Мастерсах» не продвигался. Рейтинговые очки он собирает в квалификациях и турах ATP Challenger.

Джокович из-за травмы отменил сегодняшнюю тренировку на Australian Open.

В новом сезоне он успел провести лишь две встречи на Tata Open Maharashtra, но смог получить определённые игровые дивиденды. Во встрече первого круга Роберто обыграл своего соотечественника — Бернабе Сапата-Миральеса (6:1, 7:5). Дальше его не пропустил опытнейший хорватский теннисист Марин Чилич, который не так давно поднимался на третье место в рейтинге ATP. Испанец сумел выиграть у него в одном сете и продемонстрировал неплохую игру на своих подачах.

Прошлый сезон в исполнении Джоковича был далёк от идеального. Сербский теннисист выиграл лишь один из четырёх турниров «Большого шлема». Правда, два турнира пропустил из-за ковидных ограничений — Australian Open и US Open. На «Ролан Гаррос» он в четвертьфинале уступил Рафаэлю Надалю. На травяных кортах Уимблдона Новак в финале обыграл Ника Кирьоса (4:6, 6:3, 6:4, 7:6) и пополнил свою коллекцию 21-м трофеем ТБШ.

Помимо победы на Уимблдонском турнире, Новак Джокович также праздновал успех на Italian Open. На фоне минимального количества побед накануне Nitto ATP Finals эксперты скептически оценивали шансы серба на успех, но Джокович смог утереть им нос. На пути к трофею он обыграл Стефаноса Циципаса (6:4, 7:6), Андрея Рублёва (6:4, 6:1) Даниила Медведева (6:3, 6:7, 7:6), Тейлора Фритца (7:6, 7:6) и Каспера Рууда (7:5, 6:3).

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Новак Джокович в преддверии Открытого чемпионата Австралии успел войти в игровой ритм, практически безупречно выступив на Adelaide International 1. На хардовых кортах в Аделаиде сербский спортсмен отдал соперникам лишь один сет — в финальной встрече с 31-й ракеткой ATP Себастьяном Кордой (6:7, 7:6, 6:4).

Новак Джокович прибыл в Австралию с мотивацией вернуть титул. В прошлом розыгрыше его отсутствием на Australian Open воспользовался Рафаэль Надаль, во второй раз победив на турнире. Сербский спортсмен набрал оптимальный игровой темп в Аделаиде, поэтому на кортах «Мельбурн-Парка» готов показать свой максимум.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков считает, что Джокович — это разогнавшийся поезд. Что ж, скорее всего, так и есть. Пугает только отменённая недавно тренировка спортсмена, но одни источники утверждают, что причина в травме, а другие — говорят о том, что прошёл дождь. Хардовые покрытия — излюбленные для Новака. В матче с малоопытным испанцем он не должен испытать проблем. Отсюда ставка на тотал меньше 26 геймов за 1.80.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Роберто Карбальес-Баэна — Новак Джокович 17 января 2023 года

Роберто Карбальес-Баэна выигрывает 67% первых подач на хардовых кортах. Однако, стоит отметить, что за плечами испанца немного встреч с топовыми соперниками. Карбальес-Баэна на крупных турнирах дальше второго раунда не проходил. Опытнейший Джокович подошёл к турниру в отличной игровой форме и с мотивацией вернуть титул. На фоне превосходства серба в опыте и технике он наверняка поставит точку в трёх сетах. Отсюда ставка на тотал меньше 26 геймов за 1.80.

Ставка: тотал меньше 26 геймов за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 7.35.

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