«Трактор» — «Ак Барс». Билялетдинов пишет историю

Когда команды играли последний раз между собой, ещё при Знарке, челябинцы разгромили казанцев. Зинэтула отомстит!

23 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Ак Барс». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.44. Победа челябинцев по итогам 60 минут оценивается в 2.48.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» 23 января 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Трактор» — «Ак Барс» может получиться результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.86, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.94. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.90. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» (23.01.2023)

Из четырёх матчей, которые предлагает календарь КХЛ 23 января, наибольший интерес вызывает встреча «Трактора» и «Ак Барса». Хоккеисты скрестят клюшки на ледовой арене в Челябинске. Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 17:00 мск.

«Трактор» в регулярном чемпионате выступает провально. Собрав довольно качественный состав перед стартом сезона, руководители клуба резонно ждали хорошего результата. Доверие Анвару Гатиятулину было на пике.

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Реальность оказалась намного неприятнее для «белых медведей». Проблемы в создании и реализации опасных моментов привели клуб в подвал турнирной таблицы Востока. Команда располагается на самом последнем месте.

От увольнения Гатиятулина спасла репутация тренера, способного накатить в решающий момент чемпионата. Действительно, в последних встречах хозяева прибавили и ведут борьбу за последнюю путёвку в плей-офф на Востоке. Проблема в том, что у клуба из Челябинска три опасных конкурента: «Барыс», «Нефтехимик» и «Амур».

Соперники не отличаются стабильностью в результатах и регулярно меняют своё положение в таблице. Судя по всему, счастливого обладателя восьмого места Востока мы узнаем с финальной сиреной последнего матча регулярного чемпионата.

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«Трактор» пошёл по пути сохранения главного тренера, а вот «Ак Барс» решился на кардинальные перемены, о чём наверняка не жалеет. Команда превратилась из сборища скандалящих по любому поводу звёзд в крепкий дружный состав. Немедленно пришёл результат — клуб из Казани выиграл в восьми из девяти последних матчей.

Билялетдинов сразу же взялся за наиболее проблемный участок — оборону. Хоккеисты с радостью приняли новую тактическую схему и не гнушаются черновой работы. Важно учесть для нашего прогноза, что только в одном из восьми матчей, закончившихся победой, «барсы» пропустили больше одной шайбы.

С новыми эмоциями выступает лидер «Ак Барса» — Александр Радулов. В пяти последних встречах звёздный ветеран забил гол и отдал партнёрам пять результативных передач. Он заводит команду и не даёт расслабиться.

«Трактор» и «Ак Барс» провели 61 личную встречу. Большое преимущество на стороне гостей: у «барсов» 37 побед, а «белые медведи» записали в актив 24 выигранных матча. Разница заброшенных шайб 168:126 в пользу подопечных Билялетдинова.

«Ак Барс» вышел на решающий отрезок в регулярном чемпионате в отличной физической форме. Команда блестяще усвоила оборонительные принципы Билялетдинова. Забить «барсам» невероятно сложно. «Трактору» в текущем состоянии это явно не под силу. Перспективно смотрится ставка на победу «Ак Барса» и тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 4.90.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Ак Барс» 23 января 2023 года

«Трактор» хотя и включился по максимуму в борьбу за плей-офф, большой угрозы для «Ак Барса» не представляет. Защита гостей в полном порядке, и слабо организованное позиционное нападение не сумеет создать им проблем. В свою очередь, подопечные Билялетдинова блестяще реализуют свои голевые моменты. Большинство факторов указывает на победу клуба из Казани в матче с небольшим количеством заброшенных шайб.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал меньше 4.5 шайбы за 4.90.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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