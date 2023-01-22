«Интер» — «Эмполи». Обладателям Суперкубка море по колено

«Змеи» стали чересчур самоуверенными в себе, особенно после победы в матче с «Миланом», которая была лёгкой.

23 января состоится матч 19-го тура Серии А «Интер» — «Эмполи». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.30. Успех «Эмполи» оценивается в 11.5. На ничью дают коэффициент 6.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура Серии А «Интер» — «Эмполи» 23 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» – «Эмполи» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.07.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура Серии А «Интер» — «Эмполи» (23.01.2023)

В Серии А разразился очередной скандал, который стоил 15 очков «Ювентусу». Наверняка остальные клубы радостно потирают руки, ведь из верхней части таблицы выпал серьёзный соперник. Гнаться за «Наполи» будет проще, да и за путёвку в ЛЧ легче бороться.

Благодаря этой ситуации «Интер» смог закрепиться на третьей строчке. Выше только «Милан» и «Наполи». Соседи опережают «нерадзурри» на одно очко, а неаполитанцы на 10. Именно «змеи» нанесли лидеру первое поражение в матче Серии А. В спину им дышат сразу три команды: «Лацио», «Рома» и «Аталанта».

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Минувшая неделя прошла для «нерадзурри» очень плодотворно. Сначала «Интер» минимально обыграл «Верону», а потом выиграл в матче за Суперкубок с «Миланом». Для подопечных Индзаги это уже второй Суперкубок подряд. Если год назад с «Ювентусом» пришлось помучиться, то в этот раз всё было гораздо проще. Два быстрых гола сломали «Милан», а под занавес матча Лаутаро Мартинес добил соседей. В итоге победа со счётом 3:0.

Аргентинского форварда критиковали сначала за то, что он не смог стать заменой травмированному Лукаку. Потом за слабую игру на чемпионате мира, где его вытеснил из основы Хулиан Альварес. Лаутаро взялся за ум и начал стабильно забивать.

«Эмполи» может похвастаться хорошим началом второй половины сезона. Синие дважды сыграли вничью в гостях с «Удинезе» и «Лацио», а потом дома победили «Сампдорию». Пять очков в трёх матчах позволили гостям подняться в середину турнирной таблицы.

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Матч с «Лацио» стал первым в сезоне, где синие смогли отобрать очки у сильной команды. Ранее они уступали «Милану», «Наполи», «Ювентусу», «Аталанте» и «Роме». Во встречах с «Интером» синие проиграли в десяти матчах подряд.

«Интер» будет немного уставшим после игры за Суперкубок и длительного перелёта, но пять дней должно быть достаточно для восстановления сил. «Эмполи» попробует этим воспользоваться, тем более что сами гости сейчас в хорошей форме, но сомнительно, что у синих получится что-то большее, чем просто один забитый гол.

Победа «змей» в игре с «Миланом» за Суперкубок действительно была лёгкой, и после такого их самоуверенность будет зашкаливать. Есть большой шанс, что «Интер» выйдет расслабленным и один гол пропустит из-за недооценки соперника. Сделаем ставку на победу хозяев стадиона и обе забьют с коэффициентом 2.04.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура Серии А «Интер» — «Эмполи» 23 января 2023 года

«Интер» особенно хорош в домашних матчах, в которых у него серия из девяти побед подряд во всех турнирах. Дома «нерадзурри» могут обыграть любую команду Серии А. При этом оборона далеко не сильнейшая линия клуба. Под «Эмполи» Индзаги не будет подстраиваться так же, как под «Наполи», а выберет агрессивную тактику. У гостей будут шансы для того, чтобы забить, ведь с атакой у них сейчас порядок, но победа всё равно останется за «Интером».

Ставка: победа «Интера» и обе забьют за 2.04.

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