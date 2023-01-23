«Лацио» — «Милан». Действующий чемпион рассержен

Отставание «россонери» от «Наполи» составляет уже 12 очков. Шансы защитить скудетто тают на глазах, да ещё и матч за Суперкубок проигран.

24 января состоится матч 19-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех римлян оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лацио» — «Милан» 24 января 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Лацио» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Милан» (24.01.2023)

В Италии футбольный сезон в самом разгаре. Миновали матчи 1/8 финала Кубка страны, а также 18 туров Серии А. На 24 января запланирована встреча, которая закроет программу 19-го тура. На стадионе «Олимпико» в Риме местный «Лацио» примет «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

«Лацио» располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. У него есть неплохие шансы добыть путёвку в Лигу чемпионов. Однако для того, чтобы её получить, римлянам необходимо прибавлять. На последнем отрезке сезона они смотрятся не совсем собранно.

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За последние семь туров в Серии А подопечные Маурицио Сарри одержали только три победы — во встречах с «Ромой» (1:0), «Монцей» (тоже 1:0) и располагающимся неподалёку от зоны вылета «Сассуоло» (2:0). Также сыграли вничью с «Эмполи» (2:2). Поражения потерпели в играх с «Салернитаной» (1:3), «Ювентусом» (0:3) и «Лечче» (1:2).

Внезапно бело-небесно-голубые начали очень много пропускать. За эти семь матчей они пропустили в два раза больше мячей, чем за стартовые 11 туров чемпионата Италии. И это при том, что, например, во встрече с «Ювентусом» голкипер «Лацио» Иван Проведель совершил целых шесть сейвов.

«Милан», в свою очередь, располагается на второй строчке. Он продолжает погоню за «Наполи», отставание от которого составляет, правда, уже целых 12 очков. Стоит отметить, что у «россонери» есть матч в запасе, но, во-первых, его ещё нужно выиграть. Во-вторых, кардинально отставание не сократится.

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При нынешнем положении дел действующим чемпионам Италии вряд ли удастся защитить титул. За последние три матча во всех официальных турнирах они не одержали ни одной победы. Вничью сыграли с «Ромой» (2:2) и «Лечче» (2:2) в Серии А. Поражения потерпели во встречах с «Торино» (0:1 д. вр.) в Кубке и «Интером» (0:3) в Суперкубке страны.

Причина неудач подопечных Стефано Пиоли, как и у «Лацио», кроется в ненадёжной защите. «Россонери» являются одной из худших команд Серии А сразу по двум показателям — автоголам и пропущенным мячам со стандартов. За последние девять туров в Серии А они лишь раз уходили с поля без пропущенного мяча, в игре с замыкающим турнирную таблицу «Кремонезе» (0:0).

Похоже, «Наполи» уже может примерять на себя чемпионский плащ. «Милан» менее стабилен и очень много пропускает. За 26 матчей во всех официальных турнирах «россонери» пропустили 31 мяч. Для сравнения, они пропустили столько же за 38 туров минувшего розыгрыша Серии А.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.12. У обеих команд имеются проблемы оборонительного плана. Однако в то же время и у «Лацио», и у «Милана», полный порядок с результативностью. На двоих за 18 туров Серии А они забили целых 66 мячей.

Сразу трое футболистов клуба из Рима — нестареющий Чиро Иммобиле, Сергей Милинкович-Савич и Маттиа Цаканьи — прямо сейчас входят в топ-10 Серии А по системе «гол+пас». У «россонери» же, продолжает феерить Рафаэл Леау. Одарённый португалец забил восемь мячей, а также отдал пять результативных передач в 17 матчах чемпионата Италии.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Лацио» — «Милан» 24 января 2023 года

У «Лацио» появились серьёзные проблемы оборонительного характера на последнем отрезке. У «Милана» они проглядываются на протяжении всего сезона. Зато у обеих команд отлично обстоят дела в плане атакующей составляющей. Поэтому есть все основания полагать, что грядущий матч получится насыщенным на события и ознаменуется голами с обеих сторон. Кстати, шесть из семи последних очных встреч получились результативными, и в трёх из них забивали обе команды. Плюс миланцы будут очень злыми, вспоминая свою беспомощность в игре за Суперкубок.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.12.

Экспресс с коэффициентом 9.72.

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