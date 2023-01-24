«Байер» — «Бохум». Азмун и Лунёв копируют историю Дзюбы

Пока Артём сидел на скамейке, у турецкой команды дела шли в гору. В Германии происходит тоже самое с его экс-одноклубниками.

25 января состоится матч 17-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» — «Бохум». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Бохума» оценивается в 7.00. На ничью дают коэффициент 4.86.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» — «Бохум» 25 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Байер» – «Бохум» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» — «Бохум» (25.01.2023)

Вернувшаяся Бундеслига доказала, что её стоило ждать. Обилие результативных матчей, осечки фаворитов и всё, что мы так любим. Отличный повод внимательнее присмотреться к очередному туру, причём даже к проходным матчам, таким как игра «Байера» с «Бохумом».

Обе команды первую часть сезона провели в борьбе за выживание и только перед самой паузой начали улучшать свои позиции. У того же «Байера» рывок получился очень мощным. «Фармацевты» уже приближаются к топ-6, выиграв в четырёх матчах Бундеслиги подряд.

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Переломным моментом для «Байера» стала смена тренера. Приход Хаби Алонсо смог взбодрить команду. Хозяева постепенно подтянули игру в обороне, а с атакой у них и так не было проблем. К сожалению, Алонсо, как и ранее Сеоане, не доверяет Лунёву и Азмуну. Экс-футболисты «Зенита» продолжают сидеть в запасе.

У «Бохума» прогресс не такой сильный, но всё же ощутимый. Гости выиграли в трёх матчах подряд. «Несгибаемые» смогли выбраться из зоны вылета только на прошлых выходных благодаря победе в игре с «Гертой». Сейчас у них 16 очков и минимальный отрыв в одно очко от 16-го места.

Подопечные Хаби Алонсо мощно провели контрольные матчи, выиграв в четырёх из пяти встреч. За время паузы наконец восстановился Флориан Вирц — молодой талант и креативный игрок «Байера». Он не выходил на поле с марта, но, когда наберёт форму, станет серьёзным усилением.

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В прошлом туре «Байер» уверенно обыграл «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (3:2). После такого испытания «Бохум» будет уже не страшен. Тем более что играть с ним предстоит дома, а эти матчи «фармацевтам» даются гораздо лучше выездных.

Атака «Байера» сейчас в хорошей форме, даже несмотря на то, что Патрик Шик травмирован, а купленный летом Адам Гложек в команде до сих пор не прижился. 28 голов в 16 матчах — это отличный показатель. Другое дело, что и пропустил «Байер» столько же.

У «Бохума» самая слабая оборона в лиге. В 16 матчах клуб пропустил 37 мячей. Из них 22 пришлись на выездные матчи. Это главная слабость команды, которая в гостях проиграла в семи встречах из восьми. Однако наиграть на гол она может, пока «Байер» не исправит проблемы в обороне. Ставим на победу хозяев и обе забьют за 2.99.

Прогноз и ставки на матч 17-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» — «Бохум» 25 января 2023 года

В этом матче у «Байера» отличные шансы продлить свою победную серию. Команда на хорошем ходу, плюс соперник у неё не самый грозный. Даже при таких раскладах «фармацевты» вряд ли смогут сохранить свои ворота в неприкосновенности. Они могут быстро обеспечить себе комфортное преимущество и расслабиться, как было в матче с «Боруссией». Либо же «Бохум» подловит хозяев на контратаке.

Ставка: победа «Байера» и обе забьют за 2.99.

Экспресс с коэффициентом 5.29.

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