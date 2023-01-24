Андрей Рублёв — Новак Джокович. Ещё одна нервотрёпка

У первой ракетки России есть шансы выйти в полуфинал, и дело вовсе не в травме серба.

25 января Андрей Рублёв и Новак Джокович сыграют в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом Джоковича, коэффициент на его победу составляет 1.13. На победу Рублёва можно поставить в букмекерских конторах за 5.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Андрей Рублёв — Новак Джокович 25 января 2023 года

Аналитики считают, что матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв — Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 1.83, а тотал меньше 35.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.92. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 4.80.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Australian Open Андрей Рублёв — Новак Джокович (25.01.2023)

111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису продолжает набирать обороты. На 25 января запланированы две встречи 1/4 финала турнира. В одной из них померяются силами первая ракетка России — Андрей Рублёв и 21-кратный чемпион турниров «Большого Шлема» — Новак Джокович.

На предыдущей стадии австралийского мейджора Андрей обыграл очень талантливого молодого датчанина — Хольгера Руне, который навёл немало шороху в конце прошлого сезона. 19-летний теннисист одержал победу в «Мастерсе» в Париже, оставив не у дел сразу пятерых действующих теннисистов топ-10 мирового рейтинга, в частности Рублёва и Джоковича.

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Как и ожидалось, встреча между Андреем и Хольгером на Australian Open-2023 получилась очень упорной. Дело даже дошло до пятого сета, где зрителей ожидала очень драматичная развязка. Руне владел преимуществом и, вероятно, уже мысленно готовился к выходу в следующую стадию.

Однако уступая со счётом 2:5, Рублёв проявил характер и совершил потрясающий камбэк, переведя матч в решающий тай-брейк. Датчанин и тут начал диктовать свои правила. Он сразу же ушёл в солидный отрыв — 5:0. Тем не менее Андрей вновь проявил волевые качества, и сначала устранил отставание (3:7), а затем и вовсе вышел вперёд, выиграв шесть мячей подряд (9:7). Дальше — ещё интереснее!

Руне сумел сравнять (9:9), но следующие два мяча остались за Рублёвым. Первый он выиграл, нанеся плотный удар под заднюю линию. В случае со вторым, Андрею улыбнулась удача. После его удара с приёма мяч угодил в трос сетки и приземлился на половину датского вундеркинда.

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Эмоции Андрея после сразу победы трудно передать. Он рухнул на корт, вне себя от счастья. В послематчевом интервью россиянин заявил о том, что это был момент наибольшего везения за всю его жизнь. Также Рублёв отметил, что его ментальность полностью вышла из под контроля.

Есть ли у Андрея после столь шикарного и эмоционального матча шансы обыграть самого Новака Джоковича? История очных встреч насчитывает три матча, и в двух из них, причём на харде, уверенные победы одержал знаменитый серб. Уступил он в финале грунтового турнира в Белграде.

В текущем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии 21-кратный чемпион ТБШ пока что не знает себе равных. В трёх из четырёх стартовых кругов турнира он одержал победы в трёх сетах. Некоторые трудности возникли у Новака только в игре 2-го раунда с французским квалифаером Энзо Куако (1:6, 6:7, 6:2, 6:0).

В послематчевом интервью Джокович заявил о том, что его донимает травма левого бедра. Он отметил, что всё совсем не хорошо. Тем не менее уже в двух следующих встречах Australian Open Новак обыграл Григора Димитрова (7:6, 6:3, 6:4) и местного теннисистом — Алекса де Минора (6:2, 6:1, 6:2).

После победы во встрече с де Минором серб заявил о том, что в этот раз травма его совсем не беспокоила. В то же время Джокович отметил, что не хочет слишком рано праздновать, ведь всё может быстро измениться. По его мнению, трудно понять насколько серьёзно повреждение, пока не будет сыгран соревновательный матч.

В предстоящей встрече травма может обостриться, что безусловно даст преимущество Рублёву. Хотя, не хотелось бы, чтобы 21-кратный чемпион ТБШ вылетел именно из-за повреждения. Желаем ему крепкого здоровья и с нетерпением ждём интереснейшего матча, который наверняка получится упорным.

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Оба теннисиста входят в топ-6 мирового рейтинга АТР. Разумеется, у Новака больше опыта и мастерства. Однако и у Рублёва есть сильные стороны, в частности отличная скорость и сильная подача. Во встрече с Хольгером Руне россиянин также показал наличие неуступчивости и силы воли. Нет сомнений, что он навяжет Джоковичу борьбу. Предлагаем проверить ТБ 36.5 гейма за коэффициент 1.97.

В преддверии грядущей встречи Рублёв отметил, что победить в матче с Новаком невероятно сложно, особенно на турнирах «Большого шлема». У серба наилучший опыт по победам в таких матчах. Он один из лучших в истории. Россиянин подчеркнул, что единственный шанс, который у него есть, — сыграть в свой лучший теннис и сражаться за каждый мяч, не думая о повреждении Джоковича. Подход что надо!

Прогноз и ставка на матч Australian Open Андрей Рублёв — Новак Джокович 25 января 2023 года

Безусловно, Новак Джокович является фаворитом предстоящей игры. Как-никак, на его счету аж 21 трофей ТБШ. Как мы помним, Андрей шесть раз добирался до матчей 1/4 финала мейджоров, но ни разу не проходил дальше. В этот раз ему достался, пожалуй, самый трудный соперник из всевозможных. С другой стороны, во встрече с датским вундеркиндом, который обыгрывал Новака в «Мастерсе» в Париже, россиянин сумел одержать волевую победу. Так или иначе, встреча наверняка получится насыщенной на события.

Ставка: тотал больше 36.5 гейма за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 5.29.

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