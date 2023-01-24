«Салават Юлаев» — «Ак Барс». У Билялетдинова чемпионские амбиции

Зинэтула готов продолжить борьбу за первое место на Востоке и упрётся в «зелёном дерби».

25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.33. Победа казанцев по итогам 60 минут оценивается в 2.82.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 25 января 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.12. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.50. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» (25.01.2023)

25 января календарь КХЛ приготовил для болельщиков последнее в регулярном чемпионате «зелёное дерби». На этот раз «Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграют в Уфе. Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 17:00 мск.

Матчи между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» всегда привлекают внимание напряжённой борьбой, интригующим развитием сюжета и непредсказуемым результатом. Поскольку в турнирной таблице Востока команды идут плотной группой, итог встречи приобретает особую важность.

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«Салават Юлаев» проваливает последние матчи регулярного чемпионата. Его серия поражений достигла четырёх встреч. Стоит отметить, что в трёх из этих игр счёт открыли подопечные Виктора Козлова, но удержать преимущество не удалось.

За полтора месяца до начала плей-офф перед молодым тренером зелёных возникла серьёзная проблема. Его команда потеряла уверенность в собственных силах, что привело к проблемам при реализации опасных моментов и провалам в обороне.

В семи матчах подряд хоккеисты «Салавата Юлаева» не могут забросить более двух шайб в ворота соперника. Бригада по реализации большинства резко снизила результативность, а других атакующих козырей пока на руках Козлова нет.

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Негативное влияние на результаты хозяев оказывает и календарь. Пять матчей подряд «Салават Юлаев» проводит через день. Силы у хоккеистов на исходе, что говорит об ухудшении формы. Насколько он спланирован тренерским штабом — неизвестно.

«Ак Барс» хорошо накатил на решающем отрезке чемпионата и постепенно подбирается к «Сибири». Всего два очка отделяют клуб из Казани от первого места Востока. Судя по форме команд из верхней половины таблицы, только подопечные Билялетдинова могут потеснить новосибирцев с первого места.

Опытный главный тренер «Ак Барса» решил проблему с обороной и улучшил атмосферу в раздевалке. Положительные результаты не заставили себя долго ждать — девять побед в 10 последних встречах, причём в восьми матчах «барсы» пропустили не более одной шайбы.

Нашёл подход Билялетдинов и к лидеру команды — Александру Радулову. Ветеран прекратил валять дурака и стал настоящим стержнем, вокруг которого сплотился костяк «Ак Барса». В минувшей игре с «Трактором» нападающий доказал свой класс и забросил шайбу. Александр набрал в регулярном чемпионате уже 39 очков.

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» провели 90 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне гостей: у «барсов» 49 побед, а уфимцы записали в актив 41 выигранный матч. Разница заброшенных шайб 235:220 в пользу подопечных Билялетдинова.

«Ак Барс» уверенно проводит финальный отрезок регулярного чемпионата. Девять побед в 10 последних встречах — весомый аргумент в пользу гостей. Ещё не стоит забывать про кризис «Салавата Юлаева», уступившего в четырёх матчах подряд. Перспективно смотрится ставка на победу «Ак Барса» за коэффициент 2.82.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 25 января 2023 года

Зинэтула Билялетдинов умеет поддерживать команду в игровом тонусе за счёт точечной ротации. Все хоккеисты получают паузу для отдыха, поэтому «Ак Барс» постоянно действует на высоких скоростях и не теряет концентрацию в обороне. Найти слабое место в защите гостей подопечным Козлова вряд ли удастся, поскольку их действия в позиционном нападении находятся ниже всяческой критики.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.83.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

Билялетдинов ответил, сыграет ли ещё Зарипов в этом сезоне.

Панарин обошёл Кучерова по передачам за всю историю НХЛ.

Панарин — четвёртый россиянин с 50 очками за сезон в НХЛ.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.70.