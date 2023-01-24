«Авангард» — «Трактор». Кравцу полегче в Омске

25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Трактор». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.76. Успех челябинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» 25 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Авангард» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.67, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» Омск — «Трактор» Челябинск (25.01.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 25 января состоятся шесть матчей. В одном из них на стадионе «G-Drive Арене» в Омске местный «Авангард» примет «Трактор». Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

В Восточной конференции хватает интриг. На данный момент сразу пять команд претендуют на то, чтобы завершить сезон на первом месте в турнирной таблице. Одним из этих клубов является «Авангард», который обрёл себя под руководством Михаила Кравца.

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Специалист поставил «ястребам» отменный хоккей. Их большинство — сильнейшее в КХЛ. За счёт этого команда из Омска потерпела поражения лишь в 4 из 14 последних матчей. Причём три из них настигли её на выезде, во встречах с ощутимо прибавившими на последнем отрезке сезона командами.

Также «Авангард» дважды выиграл в серии послематчевых буллитов во встречах с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б и 3:1 Б). В овертайме он обыграл «Металлург» (4:3 ОТ). Во всех остальных матчах клуб Омска одержал победы в основное время, порадовав своих болельщиков зрелищностью и результативностью.

На данный момент подопечные Кравца располагаются на пятом месте. Отставание от лидирующей «Сибири» составляет четыре очка. Немало, но у «ястребов» есть две игры в запасе. У «Трактора» дела обстоят гораздо хуже. Сейчас он находится на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

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Клуб из Челябинска сохраняет шансы на участие в плей-офф. Однако и к их главному тренеру, и к хоккеистам накопилось немало вопросов. Несмотря на мотивацию, подопечные Анвара Гатиятулина продолжают время от времени демонстрировать невнятную пассивную игру и терпеть сокрушительные поражения.

За последние восемь матчей в регулярке «Трактор» добыл только три победы — во встречах с «Автомобилистом» (4:3 ОТ), «Локомотивом» (1:0) и «Спартаком» (4:2). В серии послематчевых буллитов он уступил «Витязю» (3:4 Б). В овертайме проиграл «Барысу» (2:3 ОТ).

В основное время челябинцы уступили СКА (3:9), ЦСКА (1:2) и «Ак Барсу» (1:4). К предстоящему матчу подопечные Гатиятулина подходят с поражениями в трёх последних встречах в КХЛ. Дальше их не ждёт ничего хорошего, так как начинается выездная серия из тяжёлых матчей с сильными соперниками.

Полагаем, на домашнем стадионе «Авангард» одержит победу во встрече с «Трактором» в основное время. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76. Пять из восьми последних очных встреч во всех официальных турнирах заканчивались именно этим исходом. На данном этапе «ястребы» смотрятся гораздо предпочтительнее челябинцев, а ещё они возвращаются домой после неудачного выезда.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Авангард» — «Трактор» 25 января 2023 года

Под чутким руководством Михаила Кравца «Авангард» добыл отличные результаты в последних 14 матчах. У «ястребов» потрясающе функционирует большинство. И, в конце концов, они являются одними из главных фаворитов Восточной конференции. «Трактор», напротив, явный аутсайдер. Челябинцы замыкают турнирную таблицу Востока и, несмотря на мотивацию добыть путёвку в плей-офф, демонстрируют ужасную игру. Полагаем, они уступят в основное время. Пять из восьми последних очных встреч во всех официальных турнирах закончились именно так.

Ставка: победа «Авангарда» за коэффициент 1.76.

Экспресс с коэффициентом 5.29.

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