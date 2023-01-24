«Автомобилист» — «Динамо». Кудашов усвоил урок

Тренер москвичей высказался, что команда получила важный опыт во время чёрной полосы и сделала выводы. Это действительно так!

25 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Динамо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.21. На победу москвичей эксперты предлагают коэффициент 2.89.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» 25 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.74, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.09. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.68. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Динамо» Москва (25.01.2023)

На 25 января в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Динамо». Игра пройдёт на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Автомобилист» последнее время чувствует себя не очень, ведь команда одержала победы в 2 из 14 последних матчей. Накануне екатеринбуржцы дома уступили «Барысу» (3:5), а до этого в гостях «Динамо» М (0:3). Радовала только победа в матче со «Спартаком» (7:4).

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«Автомобилист» опустился на третью строчку Восточной конференции, набрав 68 очков в 53 встречах. Положение неплохое, но всё же спад у команды серьёзный. Николай Заварухин всё ждёт возвращения Брукса Мэйсека. Стефан Да Коста в последней игре забросил шайбу и сделал ассист.

«Динамо» идёт с серией из побед в четырёх встречах, при этом у клуба пять побед в шести последних играх. Сейчас москвичи располагаются на пятой строчке Западной конференции, набрав 72 очка за 54 встречи. Столько же очков у «Локомотива» и «Торпедо», потому для Алексея Кудашова будущая встреча имеет большое значение.

Недавно москвичи на своём льду обыграли «Автомобилист» (3:0), ответный матч их не пугает. Накануне они выиграли во встрече с ЦСКА (2:1 Б). Героями стали Илья Каблуков, который сравнял счёт на 56-й минуте, и Джордан Уил, который поставил точку в серии послематчевых буллитов, реализовав две попытки.

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В Екатеринбурге «Динамо» играть гораздо тяжелее, о чём свидетельствует статистика последних матчей. В последних матчах регулярного сезона интереснее и лучше смотрятся гости. Однако «Автомобилист» дома одержал победы в 19 из 26 матчей, а «Динамо» в гостях выиграло в 14 из 25 встреч.

При этом в составе у Кудашова есть Илья Коновалов, который стал пятым голкипером в КХЛ, забросившим шайбу. Есть ещё Константин Волков, который в домашнем матче с екатеринбуржцами сделал пятый шат-аут в сезоне.

Конечно, будет не хватать Якоба Лильи, получившего травму и выбывшего почти до конца регулярного сезона. Впрочем, в составе есть кем его заменить. На наш взгляд, в этой встрече стоит проверить ставку на то, что «Динамо» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.20.

Недавно у Алексея Кудашова спросили по поводу серии из побед в последних матчах. Он напомнил, что не так давно у клуба была чёрная полоса, но он и его подопечные сделали выводы, она стала уроком, который все усвоили. Вероятнее всего, тренер не соврал, потому что результаты говорят сами за себя.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» 25 января 2023 года

Бело-голубые дома уже обыгрывали екатеринбуржцев, но сейчас выделить фаворита трудно. Хозяев в последних играх сильно лихорадит, а гости на выезде выступают хуже, чем дома. Однако состав набрал хорошую форму и может навязать борьбу. Потому проверим комбинированный вариант на гостей через тотал больше, ведь с результативностью в очных играх порядок.

Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

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