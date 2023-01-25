«Спартак» — «Торпедо». Ларионов и Гришин пошумят

Команды повеселили публику в последней очной встрече, сделают это и ещё раз.

26 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Торпедо». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут определить фаворита: поставить на победу красно-белых в основное время можно с коэффициентом 2.43. Победа нижегородцев по итогам 60 минут оценивается в 2.44.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 26 января 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Спартак» — «Торпедо» не получится результативной: тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.24. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.05. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Торпедо» (26.01.2023)

26 января в КХЛ запланировано проведение четырёх матчей. Наиболее важная с точки зрения распределения мест в плей-офф игра пройдёт в Москве. На арене «Мегаспорт» скрестят клюшки «Спартак» и «Торпедо». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 19:30 мск.

В самом разгаре борьба за седьмую и восьмую строчки Западной конференции. В ней активное участие принимает «Спартак». Конкуренты — минское «Динамо» и «Северсталь». Соперники примерно равны по силам, и в их выступлениях нет стабильности. Сложно предугадать клуб, который пролетит мимо плей-офф.

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После назначения Игоря Гришина москвичи резко прибавили в позиционном нападении и стали действовать в атакующем стиле. Команда стабильно набирала очки и уверенно держалась в группе лидеров Западной конференции, но эмоциональный запал закончился. После снижения физических кондиций красно-белые попали в кризис.

В декабре и январе хозяева потерпели восемь поражений в девяти встречах. Нужно отдать должное тренерскому штабу — в их действиях не было признаков паники. Гришин и его помощники спокойно искали оптимальные сочетания в звеньях, активно привлекая в состав юных хоккеистов. Результат пришёл в середине января — три победы в последних четырёх матчах.

Накануне «Спартак» принимал на домашней арене прямого конкурента — минское «Динамо». Соперники провели напряжённый матч, в котором инициатива переходила от одной команды к другой несколько раз. Поэтому овертайм стал вполне логичным завершением встречи.

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В дополнительное время тренер минского «Динамо» пошёл на риск и снял вратаря. Воспользоваться преимуществом не удалось — Локтионов точно бросил по пустым воротам и принёс победу красно-белым (4:3 ОТ).

После победы хоккеисты «Спартака» переместились на седьмое место в турнирной таблице. В их активе 57 очков. При этом стоит отметить, что подопечные Гришина неудачно выступают на домашней арене. Всего 11 побед в 26 встречах.

Испытывает проблемы со стабильностью и «Торпедо». Клуб из Нижнего Новгорода выиграл в трёх из последних шести матчей. Тем не менее Игорь Ларионов не отходит от выбранной в начале сезона атакующей тактической схемы.

Вряд ли хоккеисты «Торпедо» просядут по результатам. Они безупречно готовы физически. С точки зрения системы построения игры и клубной философии, гости среди лучших в лиге. Комбинационный стиль и атакующая схема позволяют не только радовать зрителей, но и вести борьбу за второе место в Западной конференции.

«Спартак» и «Торпедо» провели 30 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у красно-белых 16 побед, а нижегородцы записали в актив 14 выигранных матчей. Разность шайб — 81:78 в пользу подопечных Ларионова.

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«Спартак» практически завершил перестройку тактической схемы на более атакующую. В отличной форме лидер нападения Хохлачёв, продливший до шести встреч свою результативную серию. Отметим, что в двух из последних трёх матчей с участием красно-белых забрасывалось минимум семь шайб. Перспективно смотрится ставка на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.98.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Торпедо» 26 января 2023 года

«Спартак» и «Торпедо» стараются действовать в атакующем стиле, поэтому от личной встречи стоит ждать результативности. Отметим, что в двух последних очных матчах хоккеисты забрасывали совместными усилиями минимум семь шайб.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.98.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

Быстрее Василевского 250 побед в НХЛ одержал только один вратарь.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 83 голов.

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Прогноз на матч «Аризона» — «Сент-Луис» с коэффициентом 3.30.