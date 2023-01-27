«Марсель» – «Монако». Малиновский превзойдёт Головина

28 января состоится матч 20-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «Монако». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу марсельцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Шансы монегасков оцениваются в 3.50. На ничью дают коэффициент 3.82.
Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура Лиги 1 «Марсель» — «Монако» 28 января 2023 года
Букмекеры считают, что матч «Марсель» – «Монако» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.63.
Анализ и прогноз на матч 20-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «Монако» (28.01.2023)
В субботу в Лиге 1 нас ждёт интересный матч между двумя топовыми командами текущего сезона. «Марсель» и «Монако» известные клубы с большой фан-базой не только во Франции, но и в мире. Не чужды они и нам. В «Монако» уже пятый сезон успешно играет Александр Головин, а в «Марсель» этой зимой перебрался Руслан Малиновский.
Текущий сезон «Марсель» проводит лучше своего соперника. Провансальцы хоть и вылетели из Лиги чемпионов, но знатно пошумели на групповом этапе. В Лиге 1 они сейчас идут на третьей строчке с отставанием в пять очков от лидера и таким же отрывом от четвёртого места.
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В Кубке Франции «Марсель» добрался до 1/8 финала, выбив на прошлой неделе мощный «Ренн». «Монако» из этого турнира уже вылетел, причём в матче со скромным «Родезом». Тот результат стал одной из главных сенсаций турнира.
Неудачное выступление в Кубке монегаски уверенно закрыли разгромом в матче с «Аяччо» в прошлом туре, благодаря которому смогли подняться на четвёртую строчку. По дополнительным показателям «Монако» опередил «Ренн», а Александр Головин записал на свой счёт пятую результативную передачу в текущем сезоне Лиги 1.
Атаку монегасков сейчас можно смело назвать главной угрозой для соперников. Александр Головин после паузы набрал отличную форму. Виссам Бен-Йеддер ещё лучше, он забивал во всех зимних матчах, а в последнем оформил хет-трик. Брил Эмболо старается не отставать, а Исмаил Якобс хорош в роли джокера.
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У «Марселя» на всё это готов ответ в виде серии из побед в восьми официальных матчах. Ещё перед паузой провансальцы одержали победы в матчах с «Лионом» и «Монако», а в двух последних матчах обыграли «Ренн» и «Лорьян». Именно у хозяев сейчас наилучшая форма в Лиге 1, а не у «ПСЖ», который стал чаще ошибаться.
Приход Малиновского добавляет разнообразия в полузащите «Марселя», которая и без того была сильнейшей линией в команде. С появлением Руслана штрафные и дальние удары становятся ещё одним грозным оружием провансальцев.
«Монако» сейчас хорош, но не настолько, как «Марсель». Гости не отличаются стабильностью, у них практически нет побед в матчах с действительно сильными командами. Монегаски часто пропускают, их оборона не станет преградой для набравшего ход «Марселя», а в плане атакующего потенциала хозяева не уступают «Монако».
Прогноз и ставки на матч 20-го тура французской Лиги 1 «Марсель» — «Монако» 28 января 2023 года
Победа «Марселя» наиболее вероятный исход этого матча. Хозяева сумеют продлить серию и улучшат свои шансы на путёвку в Лигу чемпионов. Игор Тудор должен найти подходящие варианты, чтобы закрыть сильные стороны монегасков и не дать пространства их атаке. Игра получится острой и зрелищной, но поквитаться за поражение в первом круге «Монако» не сможет.
Ставка: победа «Марселя» за 2.13.
Экспресс с коэффициентом 8.66.
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