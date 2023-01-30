«Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». Эдди Хау знает секретный план

31 января состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «сорок» в основное время можно с коэффициентом 1.48, а шансы «Саутгемптона» оцениваются аналитиками в 7.00. Ничья доступна за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон» 31 января 2023 года

По мнению букмекеров, матч не выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.87, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.00. На гол «Ньюкасла» дают коэффициент 1.13, а гол «Саутгемптона» оценивается в 1.83. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.12.

Анализ и прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон» (31.01.2023)

Кубок английской лиги – весьма своеобразный турнир со своими традициями. Одна из них – на стадии полуфиналов команды впервые играют по два матча вместо одного. По этой причине «Саутгемптон» получил шанс на выход в финал. В гостях у «Ньюкасла» предстоит как-то отыграть отставание в один мяч.

Первая встреча состоялась неделей ранее на стадионе «Сент-Мэри». «Ньюкасл» заслуженно одержал победу со счётом 1:0. «Саутгемптон» не выглядел безнадёжно и даже сравнял счёт, но гол был отменён после видеопросмотра эпизода со взятием ворот.

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Тренер «Ньюкасла» отнёсся к первому матчу полуфинала максимально серьёзно и выставил на встречу оптимальный состав. Это неудивительно – «Саутгемптон» хоть и обитает на дне турнирной таблицы АПЛ, но недооценка соперника дорого обошлась «Манчестер Сити». Именно «святые» выбили команду Хосепа Гвардиолы из турнира.

Благодаря вылету из Кубка лиги главного фаворита у «Ньюкасла» в случае выхода в финал маячит интригующий матч. «Манчестер Юнайтед» в первой игре полуфинала обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 3:0, и ответная встреча на «Олд Траффорд» превращается для обеих команд в формальность.

Чтобы вывеска «Ньюкасл Юнайтед» – «МЮ» стала реальностью, нужно и на этот раз не допустить послаблений. Эдди Хау хорошо помнит, как недавняя попытка сыграть полурезервным составом плачевно закончилась для клуба в Кубке Англии. Однако в поражении в матче с «Шеффилд Уэнсдей» можно найти и плюсы. Это разгрузило «сорокам» календарь, и к ответной встрече с «Саутгемптоном» они готовились спокойно.

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Ключ к успехам «Ньюкасла» лежит в надёжной обороне. Основной голкипер команды Ник Поуп не пропускает в 10 официальных матчах подряд. Однако есть вопросы к нападению – за эти же 10 встреч «сороки» забили лишь девять мячей, три из которых были отправлены в ворота тонущего «Лестера».

Сразу 4 из последних 10 игр «Ньюкасла» завершились нулевыми ничьими, и этот результат вполне устроит болельщиков команды, ведь он гарантирует выход в финал. Однако для внутреннего спокойствия стоит забить хотя бы один мяч. «Саутгемптон» вполне подходящий соперник, чтобы сделать это.

Кубковые матчи – отдушина для «Саутгемптона». Вот и в минувшую субботу «святые» шагнули в 1/8 финала Кубка Англии, обыграв «Блэкпул» (2:1). Однако теперь Натан Джонс вынужден готовить свою команду ко встрече с «Ньюкаслом» в режиме «через два дня на третий».

«Святые» замыкают турнирную таблицу АПЛ по делу. «Саутгемптон» проиграл семь из восьми последних матчей АПЛ, а серия встреч с пропущенными мячами в чемпионате составляет девять игр. В 2023 году команда Натана Джонса провела семь матчей и в шести из них пропустила ровно один мяч. Ставка на счёт 1:0 в пользу «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 5.45.

Прогноз и ставка на матч Кубка английской лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Саутгемптон» 31 января 2023 года

«Ньюкасл» вылетел из Кубка Англии, и это подарило Эдди Хау целую неделю на то, чтобы подготовиться к ответной встрече с «Саутгемптоном» в другом английском кубковом турнире. Первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Ньюкасла» и для игр команды это весьма характерный счёт – «сороки» в последнее время мало забивают, но держат свои ворота на замке. Учитывая форму команд, можно зайти на спокойный выход «Ньюкасла» в финал с одним дежурным забитым мячом.

Ставка: победа «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:0 за 5.45.

Экспресс с коэффициентом 10.17.

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