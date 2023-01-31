«Ак Барс» — «Барыс». Скабелка перейдёт дорогу Зинэтуле

1 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.53. Победа «снежных барсов» по итогам 60 минут оценивается в 5.15.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» 1 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Ак Барс» — «Барыс» не получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал больше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.50. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» (01.02.2023)

В первый день февраля в КХЛ состоится важный матч — «кошачье дерби». В Казани на площадке «Татнефть-Арена» скрестят клюшки местный «Ак Барс» и «Барыс». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 19:00 мск.

Возвращение Билялетдинова позволило спасти сезон для «Ак Барса». Команда стала гораздо меньше рисковать, действует надёжно и стабильно набирает очки. Результат позволил подняться на вторую строчку турнирной таблицы Востока. От «Сибири» хозяев отделяют всего два очка, при матче в запасе.

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Положительно восприняли изменения и звёзды клуба из Казани. Радулов, Шипачёв и другие опытные хоккеисты точно выполняют тренерские задачи и готовятся к плей-офф. Для «барсов» важно завершить регулярный чемпионат на первом месте, чтобы получить преимущество своей площадки на ранних стадиях Кубка Гагарина.

Идеальная работа спецбригады по реализации численного преимущества, строгая игра в средней зоне и вязкая оборона стали главными факторами победы в матче с «Трактором» со счётом 6:0. Хоккеисты «Ак Барса» доминировали на протяжении 60 минут, а голкипер записал в актив очередной «сухарь».

«Барыс» выкладывает на площадке последние козыри ради выполнения задачи на сезон — выйти в плей-офф. Нельзя отказать «снежным барсам» в потрясающей самоотдаче. Они не уступили в основное время в шести играх подряд.

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Тем не менее в дополнительное время удача часто отворачивается от подопечных Андрея Скабелки. Московское «Динамо» (2:1 ОТ) и «Металлург» (2:1 ОТ) обыграли клуб из Астаны в овертаймах, а «Северсталь» оказалась точнее в серии послематчевых буллитов (1:0 Б).

«Снежные барсы» набрали 57 очков и расположились на девятой строчке Восточной конференции. Интрига заключается в том, что у «Нефтехимика» и «Амура» также по 57 очков. Даже неубедительный в последних играх «Трактор» (54 очка) не потерял шансы на плей-офф.

«Ак Барс» и «Барыс» провели 46 личных встреч. Большое преимущество на стороне хозяев: у «барсов» 36 побед, а клуб из Астаны записал в актив 10 выигранных матчей. Разница заброшенных шайб 158:87 в пользу подопечных Билялетдинова.

«Ак Барс» начинает проводить ротацию состава, предоставляя отдых ветеранам к плей-офф. Со своей стороны экономить силы «Барысу» не нужно — в случае плохих результатов они проиграют борьбу конкурентам за восьмое место Востока. Мотивация казахстанцев будет на максимуме. Перспективно смотрится ставка победа «Барыса» или ничья за коэффициент 2.41.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» 1 февраля 2023 года

«Барыс» не уступил в основное время в шести последних играх, хотя у него в соперниках были сильные клубы: «Металлург», московское «Динамо» и «Автомобилист». К тому же история личных встреч в Казани даёт «снежным барсам» повод для оптимизма — они проиграли в основное время только в одном из пяти последних матчей.

Ставка: победа «Барыса» или ничья за 2.41.

Экспресс с коэффициентом 13.22.

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