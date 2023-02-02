«Краснодар» — «Сочи». С почином, Курбан Бекиевич!

3 февраля состоится матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» – «Сочи». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех сочинцев оценивается аналитиками в 3.30. Поставить на ничью предлагают за 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» – «Сочи» 3 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» – «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» – «Сочи» (03.02.2023)

Российские клубы продолжают готовиться ко второй половине сезона. Сейчас пришло время хоть и товарищеских, но более ответственных матчей. 3 февраля в городе Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян» «Краснодар» примет «Сочи». Стартовый свисток в матче будет дан в 19:30 мск.

«Краснодар» готовится ко второму кругу усиленно, ведь команде придётся много навёрстывать. «Быки» завершили осенний этап чемпионата на восьмой строчке, отстав от тройки сильнейших на 11 очков. У них хватало проблем, поэтому не стало сюрпризом, что в перерыве руководство клуба решилось на смену тренера – команду возглавил серб Владимир Ивич.

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Ивич приходит в «Краснодар» с внушительным послужным списком. Он славится стремлением к атакующему футболу, выигрывал Кубок Греции, Суперкубок и чемпионский титул в Израиле. Тем не менее пока его команду оценить сложно. До сих пор «быки» провели одну товарищескую игру со скромным «Бунёдкором» и одержали победу (1:0).

Стоит отметить, что единственный гол с пенальти забил Эдуард Сперцян. Армянский нападающий остаётся главной опцией команды в атаке, у него 10 голов в сезоне и шестая строчка в гонке бомбардиров РПЛ. Тем более что значительного усиления на трансферном рынке пока не было. Выделяется лишь новичок из «Карабаха» Кади, но о нём судить ещё рано.

В первом товарищеском матче «Краснодар» забил намного меньше, чем смог создать, поэтому не сомневаемся, что он вновь будет играть с позиции силы. В таких турнирах отступать некуда, важнее наладить игровое взаимодействие и проверить форму лидеров. В среднем по сезону команда забивает почти два мяча за встречу.

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«Сочи» практически в равном положении с соперником. Южане располагаются в таблице РПЛ на одну строчку ниже, но не уступают им по очкам. Важно, что сочинцы являются одной из самых весёлых команд российского чемпионата – у них отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей, а в 13 из 17 туров пробивался стандартный тотал голов.

Постоянные ошибки в обороне лишили «Сочи» большого количества очков, и в попытке исправить это клуб призвал на помощь самого Курбана Бердыева. Легендарный российский специалист известен дисциплиной и оборонительной игрой. Поэтому не сложно понять, в каком направлении теперь будут двигаться сочинцы.

В отличие от соперника, южане успели провести уже три контрольных матча. С представителями низших лиг «Сочи» справился без каких-либо проблем: пять голов забили в ворота «Форте» из Таганрога (5:1) и три «Нефтехимику» (3:0). Однако с обновлённым «Локомотивом» проблем избежать не получилось – поражение со счётом 0:2.

В последних встречах у «Сочи» по-прежнему выделялся 37-летний Кристиан Нобоа – эквадорец не забивал, но креатива атакам добавлял. Также нельзя не отметить Луку Джорджевича, который в двух играх забила два гола и сделал один ассист. В защите сочинцы тоже крупных провалов не допускали, хотя было видно, что привычной надёжности всё ещё не хватает.

Этот матч – тот случай, когда можно не ошибиться, назвав соперников равными. «Краснодар» и «Сочи» завершили первый круг рядом в середине таблицы РПЛ, совершили много ошибок и в итоге решились на тренерские перемены. От «быков» пока сложно ждать прогресса в игре, но у южан было больше матчей, и требования Бердыева хорошо понятны игрокам. Поэтому рассмотрим ставку «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» с коэффициентом 2.45.

Прогноз и ставка на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» – «Сочи» 3 февраля 2023 года

«Краснодар» под руководством серба Владимира Ивича стремится играть в красивый атакующий футбол, но пока в полной мере стиль нового тренера не освоен. «Сочи», наоборот, постарается минимизировать риски в обороне с Курбаном Бердыевым, и в такой встрече у опытного специалиста больше шансов на успех. Не ждём слишком много голов, но верим в южан.

Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

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