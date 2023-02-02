Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Краснодар» — «Сочи», прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ 3 февраля 2023, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Краснодар» — «Сочи». С почином, Курбан Бекиевич!
Николай Дятлов
«Краснодар» – «Сочи»: прогноз на матч
Комментарии
Возвращение Бердыева в РПЛ — главная мотивация к просмотру южного дерби.

3 февраля состоится матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» – «Сочи». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех сочинцев оценивается аналитиками в 3.30. Поставить на ничью предлагают за 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» – «Сочи» 3 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» – «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» – «Сочи» (03.02.2023)

Winline Зимний Кубок РПЛ. 1-й тур
03 февраля 2023, пятница. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Сочи
Сочи

Российские клубы продолжают готовиться ко второй половине сезона. Сейчас пришло время хоть и товарищеских, но более ответственных матчей. 3 февраля в городе Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян» «Краснодар» примет «Сочи». Стартовый свисток в матче будет дан в 19:30 мск.

Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: в финальном бою Последнего Императора не всё однозначно Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер: в финальном бою Последнего Императора не всё однозначно

«Краснодар» готовится ко второму кругу усиленно, ведь команде придётся много навёрстывать. «Быки» завершили осенний этап чемпионата на восьмой строчке, отстав от тройки сильнейших на 11 очков. У них хватало проблем, поэтому не стало сюрпризом, что в перерыве руководство клуба решилось на смену тренера – команду возглавил серб Владимир Ивич.

Президент РФС посетил конгресс АФК и обсудил возможность перехода в Азию.

Ивич приходит в «Краснодар» с внушительным послужным списком. Он славится стремлением к атакующему футболу, выигрывал Кубок Греции, Суперкубок и чемпионский титул в Израиле. Тем не менее пока его команду оценить сложно. До сих пор «быки» провели одну товарищескую игру со скромным «Бунёдкором» и одержали победу (1:0).

Стоит отметить, что единственный гол с пенальти забил Эдуард Сперцян. Армянский нападающий остаётся главной опцией команды в атаке, у него 10 голов в сезоне и шестая строчка в гонке бомбардиров РПЛ. Тем более что значительного усиления на трансферном рынке пока не было. Выделяется лишь новичок из «Карабаха» Кади, но о нём судить ещё рано.

Экспресс на 2 февраля с коэффициентом 13.8: Аллегри ведёт «Юве» за трофеем Экспресс на 2 февраля с коэффициентом 13.8: Аллегри ведёт «Юве» за трофеем

В первом товарищеском матче «Краснодар» забил намного меньше, чем смог создать, поэтому не сомневаемся, что он вновь будет играть с позиции силы. В таких турнирах отступать некуда, важнее наладить игровое взаимодействие и проверить форму лидеров. В среднем по сезону команда забивает почти два мяча за встречу.

«Мидтьюлланн» отказался от подписания контракта с Артёмом Дзюбой.

«Сочи» практически в равном положении с соперником. Южане располагаются в таблице РПЛ на одну строчку ниже, но не уступают им по очкам. Важно, что сочинцы являются одной из самых весёлых команд российского чемпионата – у них отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей, а в 13 из 17 туров пробивался стандартный тотал голов.

Постоянные ошибки в обороне лишили «Сочи» большого количества очков, и в попытке исправить это клуб призвал на помощь самого Курбана Бердыева. Легендарный российский специалист известен дисциплиной и оборонительной игрой. Поэтому не сложно понять, в каком направлении теперь будут двигаться сочинцы.

В отличие от соперника, южане успели провести уже три контрольных матча. С представителями низших лиг «Сочи» справился без каких-либо проблем: пять голов забили в ворота «Форте» из Таганрога (5:1) и три «Нефтехимику» (3:0). Однако с обновлённым «Локомотивом» проблем избежать не получилось – поражение со счётом 0:2.

В последних встречах у «Сочи» по-прежнему выделялся 37-летний Кристиан Нобоа – эквадорец не забивал, но креатива атакам добавлял. Также нельзя не отметить Луку Джорджевича, который в двух играх забила два гола и сделал один ассист. В защите сочинцы тоже крупных провалов не допускали, хотя было видно, что привычной надёжности всё ещё не хватает.

«Челси» — «Фулхэм». При Абрамовиче было лучше «Челси» — «Фулхэм». При Абрамовиче было лучше

Этот матч – тот случай, когда можно не ошибиться, назвав соперников равными. «Краснодар» и «Сочи» завершили первый круг рядом в середине таблицы РПЛ, совершили много ошибок и в итоге решились на тренерские перемены. От «быков» пока сложно ждать прогресса в игре, но у южан было больше матчей, и требования Бердыева хорошо понятны игрокам. Поэтому рассмотрим ставку «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» с коэффициентом 2.45.

Прогноз и ставка на матч Зимнего кубка РПЛ «Краснодар» – «Сочи» 3 февраля 2023 года

«Краснодар» под руководством серба Владимира Ивича стремится играть в красивый атакующий футбол, но пока в полной мере стиль нового тренера не освоен. «Сочи», наоборот, постарается минимизировать риски в обороне с Курбаном Бердыевым, и в такой встрече у опытного специалиста больше шансов на успех. Не ждём слишком много голов, но верим в южан.

Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 9.05.

Бакаев: буду до последнего бороться за место в основе «Зенита».

Соболев назвал задачи на следующие три года в «Спартаке».

Гендиректор «Бешикташа»: вопрос по Баринову для нас закрыт.

Израильский журналист назвал несуразным трансфер Шапи в «Хапоэль».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023