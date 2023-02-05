ЦСКА — «Зенит». Статус непобеждённых будет спасён

Армейцы выиграли во всех 24 матчах текущего сезона, и даже действующий чемпион не прервёт эту серию.

6 февраля состоится матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.26. Победа петербуржцев оценивается в 3.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» 6 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча ЦСКА — «Зенит» получится результативной: тотал меньше 165.5 очка идёт за 2.04, а тотал больше 165.5 очка — за 1.60. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 15.75.

Анализ и прогноз на матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» (06.02.2023)

6 февраля в календаре Единой лиги ВТБ запланирован только один матч. В Москве на паркет спортивной арены «Мегаспорт» выйдут баскетболисты ЦСКА и «Зенита». Арбитр разыграет спорный мяч в 20:00 мск.

ЦСКА в сезоне-2022/2023 удивляет великолепной игрой. Команда ни разу не познала горечь поражения в чемпионате. Победная серия армейцев достигла отметки в 24 матча. Соответственно, они возглавляют турнирную таблицу.

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Успех ЦСКА складывается из нескольких факторов. Наладили взаимодействие Милутинов и Алексей Швед. Например, в минувшей встрече с «Пари» НН центровой и нападающий просто разорвали защиту соперника. Именно благодаря их результативной игре красно-синие выиграли со счётом 89:70.

Сербский центровой набрал 19 очков и записал в актив шесть подборов, а россиянин собрал отличную коллекцию: 21 очко, 13 результативных передач и пять подборов. Наставник ЦСКА умело использует замены, что позволяет возрастному Шведу работать на высоких скоростях.

Эмилу Райковичу повезло с парой разыгрывающих защитников. Каспер Уэйр и Даллас Мур способны не только вести игру команды, но и обладают поставленным броском. Для них нет проблем атаковать кольцо с дальней дистанции. Каждый из баскетболистов в среднем набирает более 10 очков за матч.

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«Зенит», выиграв титул в минувшем сезоне, столкнулся с трудностями. Игроки клуба из Санкт-Петербурга пока не привыкли, что соперники выходят с повышенной мотивацией. Каждая команда жаждет записать в актив победу в матче с чемпионом.

Не прошло бесследно и обновление состава. Новые баскетболисты с трудом привыкают к требованиям тренерского штаба «Зенита», особенно к оборонительным действиям. Именно этот фактор стал решающим при расторжении контракта с легионером Ричардом Соломоном. Он не вписался в систему Паскуаля.

На вакантное место пригласили американского защитника Трента Фрейзера. Он подписал контракт на 18 месяцев. 24-летний разыгрывающий подходит по манере игры «Зениту». Весьма вероятно, он выйдет на паркет в матче с ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА провели 50 личных встреч. Большое преимущество на стороне хозяев: у армейцев 37 побед, а клуб из Санкт-Петербурга записал в актив 13 выигранных матчей. Последняя очная игра завершилась уверенной победой армейцев со счётом 100:80

ЦСКА выглядит командой без слабых мест. Эффективно взаимодействуют защитники, и феноменальную игру показывает связка Никола Милутинов — Алексей Швед. Судя по последней встрече, противоядия от нападения армейцев Паскуале пока не нашёл. Перспективно смотрится ставка на то, что ЦСКА выиграет с форой (-11.5) за коэффициент 2.18.

Прогноз и ставки на матч Единой лиги ВТБ ЦСКА — «Зенит» 6 февраля 2023 года

«Зенит» переживает не лучший период в сезоне. Недавно команда с большим трудом справилась в овертайме с МБА, допустив огромное количество ошибок. Если у молодых баскетболистов МБА не хватило опыта воспользоваться проблемами клуба из Санкт-Петербурга, то рассчитывать на снисхождение в матче с ЦСКА не стоит. Армейцы в великолепной форме и при поддержке болельщиков одержат лёгкую победу с преимуществом минимум в 12 очков.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-11.5) за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 7.88.

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