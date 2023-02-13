«Миннесота» — «Флорида». Капризов выдержит давление

14 февраля состоится матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех «Пантерз» идёт за 2.70. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» 14 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.50, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Флорида» (14.02.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 14 февраля запланированы интересные матчи. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Миннесотой» и «Флоридой», которая пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Миннесота» после паузы на Матч всех звёзд НХЛ уже сыграла четыре матча. Клуб одержал победу только во встрече с «Нью-Джерси» (3:2 Б). До этого клуб уступил дома «Вегасу» (1:5), и потерпел поражения в играх с «Далласом» (1:4) и «Аризоной» (2:3). За это время Кирилл Капризов отметился двумя шайбами и одной результативной передачей.

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Однако череда поражений сыграла свою роль, и команда располагается на восьмой строчке Западной конференции, набрав 60 очков в 52 встречах. При этом сразу три команды имеют по 60 набранных очков, положение не из приятных. «Уайлд» пора бы выиграть.

«Флорида» идёт на 10-й строчке Востока, набрав 58 очков в 55 играх. Отставание от зоны плей-офф небольшое, при этом недавно вернулся в строй Сергей Бобровский, отсутствовавший из-за травмы. Он сыграл в первом же матче после паузы — с «Тампа-Бэй» (7:1), отразив 32 из 33 бросков в створ. Следом он также принял участие во встрече с «Сан-Хосе» (4:1), отразив 33 из 34 бросков.

Увы, третий матч в исполнении россиянина не был так же хорош. Команда проиграла «Колорадо» — 3:5. Гости нанесли 50 бросков в створ, из которых 45 были отражены Бобровским. Впрочем, возвращение у голкипера выдалось отменным. Теперь же команду ждёт серия выездных матчей.

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История очных игр насчитывает всего 22 встречи. При этом «Миннесота» выиграла 12 матчей, тогда как у «Флориды» 10 побед. Единственное, в чём соперники стабильны, так это в результативности. В 10 последних встречах тотал не опускался ниже 5.5 шайбы за матч.

Так что с голами проблем не будет. При этом хозяева дома выиграли четыре из пяти последних встреч, плюс после победы в последнем матче команда на подъёме. Поэтому, думается, сейчас «Миннесота» будет в более выгодном положении. Тем более что «Флорида» в гостях выиграла лишь две из пяти последних встреч.

Попробуем ставку на то, что «Миннесота» не проиграет, и тотал больше 5.5 шайбы за 2.20. Кирилл Капризов в последней встрече не реализовал свой буллит. Недавно журналист Джо Смит поделился мнением, что на россиянина давит огромное бремя, которое лежит на нём. Ещё он назвал Капризова единственной суперзвездой «Уайлд».

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Флорида» 14 февраля 2022 года

«Миннесота» будет играть на домашнем льду, где ей будет гарантирована поддержка. Скорее всего, одержать победу в основное время в матче с «Флоридой», ворота которой прочно запер на замок Бобровский, будет невероятно сложно, поэтому перестрахуемся. Ставим на непроигрыш хозяев и добавим тотал больше 5.5 шайбы, ведь встречи этих клубов часто получаются результативными.

Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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