«Сочи» — «Салават Юлаев». Хуже уже не будет

Сочинцы давно на самом дне, и ни о каком спасении речи не идёт, поэтому уфимцы не будут чувствовать жалости к сопернику.

13 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.59. На победу сочинцев эксперты предлагают коэффициент — 5.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Салават Юлаев» 13 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сочи» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Салават Юлаев» (13.02.2023)

На 13 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить последнему матчу вечера между «Сочи» и «Салаватом Юлаевым», который пройдёт на льду стадиона «Большой» в Сочи. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Сочи» после поражений в пяти матчах кряду наконец одержал победу. Накануне на своём льду он обыграл «Куньлунь» (7:2). Впервые в этом сезоне команда показала такую результативность, Кирилл Петьков и Артур Тянулин отметились дублем, а Матвей Мичков забросил шайбу и отдал две передачи. Для команды это глоток воздуха, но звёзд с неба никто не хватает.

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Клуб в этом сезоне уже потерял всякие шансы на плей-офф и доигрывает регулярный сезон. Слишком большое количество проблем свалилось в сезоне-2022/2023, и молодые хоккеисты не были к этому готовы. Пока же в копилке «Сочи» 25 очков за 61 встречу и последнее место в таблице КХЛ.

«Салават Юлаев» в этом сезоне играет куда лучше своего будущего соперника. Находясь на шестой строчке Восточной конференции, клуб набрал 75 очков за 62 встречи. Накануне уфимцы дома обыграли «Витязь» (4:0). Илья Ежов отметился четвёртым матчем «на ноль» в сезоне. Таким образом, команда одержала победы в трёх последних матчах подряд.

Впереди выездная серия из двух встреч. Первым на пути будет «Сочи», и здесь подопечные Виктора Козлова не должны встретить серьёзного сопротивления. Сочинцы по сезону играют очень слабо и побеждают в основном клубы из нижней части таблицы. Однако история очных встреч разделилась поровну.

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У «Салавата Юлаева» и «Сочи» по девять побед в 18 матчах. Плюс уфимцы в Сочи выиграли лишь в двух из пяти последних очных встреч. Потому будет интересно. Гости постараются исправить положение дел и улучшить статистику, по составу серьёзных проблем нет.

Думается, поквитаться за поражение в последней очной встрече мотивации у «Салавата Юлаева» достаточно. Плюс всего 13 побед в 29 гостевых играх, этот показатель надо улучшить. «Сочи» же дома одержал победы всего в 5 из 30 встреч. Статистика ещё хуже, потому чаша весов будет на стороне гостей.

При этом соперники показывают неплохую результативность в очных встречах. В 5 из 10 последних игр тотал был больше 4.5 шайбы. Плюс у хозяев с обороной полно проблем — 228 пропущенных шайб, когда уфимцы пропустили всего 134 гола. В нападении также гости выглядят лучше — 158 шайб против 122 у сочинцев.

Поэтому мы бы проверили ставку на победу «Салавата Юлаева» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.06. Гости выглядят сильнее, плюс по сезону есть стабильность и проблем куда меньше. Уфимцы находятся в зоне плей-офф и могут немного расслабиться.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Салават Юлаев» 13 февраля 2023 года

«Сочи» доигрывает регулярный сезон и уже давно не претендует на плей-офф, сезон не задался от слова совсем. Большое количество проблем, и даже смена тренеров не принесла плодов. «Салават Юлаев» смотрится гораздо интереснее. Плюс есть шанс исправить историю очных встреч в Сочи, потому проверим комбинированный вариант на победу гостей и тотал больше.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 15.30.

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