«Авангард» — «Салават Юлаев». Кравец на позитиве

Тренер омичей отметил, что победы делают его уверенным и счастливым человеком. Пусть так и останется!

15 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.00. Шансы уфимцев эксперты оценили коэффициентом — 3.70.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 15 февраля 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, и тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» (15.02.2023)

На 15 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланировано всего четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание уделим первому матчу дня между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым», который пройдёт на льду «G-Drive Арены» в Омске. Первое вбрасывание состоится в 16:30 мск.

Омичи сейчас располагаются на пятой строчке Восточной конференции, набрав 77 очков за 62 встречи. Положение весьма неплохое, хотя в спину дышит «Салават Юлаев» с 77 очками за 63 матча. Конкуренция на Востоке весьма серьёзная, до сих пор все команды сохраняют шанс на попадание в плей-офф.

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До 26 февраля осталось не так много времени, потому накал страстей растёт с огромной скоростью. Плюс «ястребы» выступают с переменным успехом, одержав победы в трёх из шести последних встреч. Накануне клуб обыграл дома минское «Динамо» (4:2), до этого СКА (5:4). Результативность впечатляет, плюс дома состав чувствует себя неплохо. Продолжат ли подопечные Михаила Кравца в том же духе?

Уфимцы накануне выиграли в матче с «Сочи» (4:1) — это четвёртая победа кряду. Статистика впечатляет, а до этого «Салават Юлаев» обыграл «Витязь» (4:0), «Куньлунь» (3:2 ОТ) и ЦСКА (2:1 ОТ). Однако положение у команды неплохое и проблем весомых нет.

Потому для Михаила Кравца такой соперник крайне неприятен, тем более что личная встреча может изменить положение дел на Востоке. Однако история очных игр достаточно большая. Всего соперники сыграли 84 матча, в которых «Авангард» одержал 46 побед, когда «Салават Юлаев» выиграл в 38 встречах.

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Преимущество хозяев невесомое, но есть, плюс последняя встреча, проходившая в этом сезоне в Омске, закончилась победой хозяев (3:2 Б). И к этому «ястребы» дома одержали 10 побед в 13 последних матчах, что весьма неплохо. Уфимцы в гостях играют хуже, всего одна победа в семи последних гостевых встречах.

Статистика явно у хозяев лучше в последнее время, плюс уфимцам предстоит второй выездной матч подряд, соперник куда сильнее «Сочи». Потому фаворитом в этой встрече будут хозяева, плюс в последних встречах соперники показывали неплохую результативность, возможно, стоит и в этом матче ждать голевого парада.

С учётом того, что обоим клубам нужны очки, болельщики не заскучают. Поддержка трибун у омичей отличная, 12-тысячная арена в Омске практически каждую домашнюю игру заполняется на 90%, плюс недавно «Авангард» повторил фишку НХЛ с белыми полотенцами, когда болельщики размахивали ими при заброшенной шайбе. Получилось даже круче, чем за океаном.

Попробуем вариант на победу «Авангарда» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.36. Коэффициент весьма неплохой, хозяева чувствуют себя хорошо, плюс дома отменная поддержка трибун и статистика впечатляет. Гости же в последнее время на выезде играют слабо, потому Михаил Кравец сейчас в более выгодном положении.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 15 февраля 2023 года

Уфимцы в гостях последнее время играют слабо, победив лишь аутсайдера лиги — «Сочи». У Михаила Кравца же дома порядок и пока всё идёт неплохо. История очных игр также на стороне хозяев, пусть и последний матч в Омске оказался смазанным, но сейчас «ястребы» в отменной форме и даже обыграли лидера Запада, потому попробуем ставку на хозяев через тотал больше. С результативностью у соперников в последнее время всё отлично.

Ставка: победа «Авангарда» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 11.88.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Каролина» с коэффициентом 3.56.

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Прогноз на матч «Авангард» – «Салават Юлаев» с коэффициентом 3.95.

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