«Вашингтон» — «Каролина». Овечкин теперь ставит антирекорды

Александр Великий не набирает очки на протяжении четырёх встреч подряд — это его худший результат в сезоне!

15 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Каролина». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.17. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 15 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Каролина» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (15.02.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 15 февраля состоится целых девять встреч. В одной из них на стадионе «Кэпитал Уан Арена» в Вашингтоне померяются силами местный «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Вашингтон» находится на спаде. В последних 14 играх в регулярном чемпионате он одержал только шесть побед, причём половина из них пришлась на встречи с явными аутсайдерами. Во всех остальных матчах «Кэпиталз» потерпели поражения в основное время, в том числе в последней игре с «Сан-Хосе» (1:4).

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Встреча с «Шаркс» любопытна сразу по нескольким причинам. Во-первых, она следовала сразу после матча с лидирующим «Бостоном», в котором «столичные» неожиданно одержали победу со счётом 2:1. Во-вторых, повторил личный антирекорд сезона по количеству матчей без набранных очков капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Россиянин не набирает очки на протяжении четырёх игр подряд. Это стало личным антирекордом россиянина в текущем сезоне. На его счету по-прежнему 812 шайб в НХЛ за карьеру. От Уэйна Гретцки Овечкина отделяют 82 гола. Мотивации у него хоть отбавляй. Да и по поведению капитана «Кэпиталз» видно, что он всячески старается взбодрить своих одноклубников.

Однако пока что у Питера Лавиолетта не получается отладить игровые механизмы «столичных». Во встрече с «Бостоном» они, откровенно говоря, вымучили победу, потратив уйму энергии. Отдельной похвалы заслуживает голкипер «Вашингтона» Дарси Кемпер, парировавший 27 бросков. Если бы не он, результат наверняка был бы иным.

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И это при том, что «Брюинз» проиграли четыре из пяти последних встреч регулярного сезона. «Каролина» подходит к матчу с «Вашингтоном» в гораздо лучшем тонусе, чем «Бостон». В последних восьми играх в регулярном чемпионате она потерпела поражение только в матче с набравшими отменный ход «Рейнджерс» (2:6).

Также «Харрикейнз» три раза выиграли в овертайме — во встречах с возглавляющим таблицу Западной конференции «Далласом» (3:2 ОТ), «Сан-Хосе» (5:4 ОТ) и «Лос-Анджелес» (5:4 ОТ). Во всех остальных матчах они одержали разгромные победы, в частности, в игре с тем же «Бостоном» (4:1).

У подопечных Рода Бриндамора не возникло никаких проблем с «Брюинз». Они чаще владели инициативой и нанесли больше бросков в створ. Выиграли абсолютно по делу. Единственное — не набрал очков один из самых результативных нападающих «ураганов» Андрей Свечников.

Форвард находится в отличной форме. В последних пяти матчах в регулярке он записал на свой счёт шесть голевых передач. Потому и немного странно, что он не порадовал результативностью в игре с «Брюинз». Так или иначе, фаворитом предстоящего матча выглядит «Каролина». Поставить на её победу в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.

Безусловно, на стороне «Вашингтона» домашний стадион. Да и «Харрикейнз» провели всего лишь одну игру после перерыва, в которой потерпели разгромное поражение — во встрече с «Рейнджерс». С другой стороны, победу «синерубашечники» одержали по большей части благодаря классному выступлению Артемия Панарина. Форвард оформил покер.

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Вряд ли нападающим «Кэпиталз», в том числе Александру Овечкину, удастся повторить подобное. «Каролина» гораздо стабильнее и лучше как на последнем отрезке сезона, так и на дистанции. Сейчас «ураганы» занимают вторую строчку в сводной таблице НХЛ. «Столичные» идут лишь на 13-м месте.

Хотелось бы верить, что Овечкин прервёт свою безрезультативную серию, а также поможет команде добыть победу. Однако на данном этапе «Кэпиталз» выглядят совсем разбито. Им сейчас не помешал бы менее сильный соперник для того, чтобы набрать форму. Питеру Лавиолетту необходимо разобраться со звеньями и игрой команды в целом.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 15 февраля 2023 года

«Вашингтон» пребывает в чёрной полосе. Несмотря на победу во встрече с лидирующим «Бостоном», в его успех верится с трудом. Тем более после этого последовало поражение. У «Каролины» гораздо лучше результаты в последних восьми матчах в регулярном чемпионате НХЛ. Да и по игровым параметрам она смотрится предпочтительнее.

Ставка: победа «Каролины» за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 11.88.

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