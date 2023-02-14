Месси не станет спасательным кругом! «Бавария» сильнее «ПСЖ»?

14 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех французов оценён экспертами в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 14 февраля 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» (14.02.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, на очереди — Лига чемпионов. 14 февраля состоятся две встречи 1/8 финала ЛЧ. В одной из них на стадионе «Парк де Пренс» померяются силами «Пари Сен-Жермен» и мюнхенская «Бавария». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«ПСЖ» добыл путёвку в плей-офф Лиги чемпионов не без некоторых трудностей. Во встречах 3-го и 4-го туров группового этапа он дважды сыграл вничью с «Бенфикой» (в обоих случаях 1:1). Примечательно, что в ответной игре с португальским клубом не принимал участия из-за травмы Лионель Месси.

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Существовала вероятность, что грядущий матч аргентинец также может пропустить. Он не сыграл во встрече последнего тура с «Монако» (1:3) — из-за травмы, полученной в Кубке Франции. К счастью, обошлось. Совсем недавно Кристоф Галтье сказал, что Месси успеет восстановиться к игре с «Баварией».

Другой звёздный нападающий парижан Килиан Мбаппе тоже получил травму. В преддверии матча в Лиге чемпионов тренер парижан дал ответ и по нему. По словам Галтье, примет участие француз в матче или нет, станет известно утром, после того, как он поговорит с медицинским штабом. Также наставник «ПСЖ» добавил, что Мбаппе, скорее всего, примет участие в матче, то не чтобы пугать «Баварию», а играть в футбол!

Впрочем, с Килианом или без него подопечные Кристофа Галтье всё равно выглядели бы аутсайдерами в грядущей встрече. Сейчас они находятся в ужасной форме. После возобновления сезона у «ПСЖ» совсем не идёт игра. Он потерпел поражения в трёх из семи последних матчей в Лиге 1, а также вылетел из Кубка Франции, уступив в 1/8 финала «Марселю» — 1:2.

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У «Баварии» всё с точностью до наоборот. Она без всяких проблем вышла в плей-офф Лиги чемпионов, одержав уверенные победы во всех матчах группового этапа. И это при том, что в соперниках у подопечных Юлиана Нагельсмана были преимущественно сильные клубы — «Интер» и «Барселона».

На внутренней арене дела у баварцев тоже идут отлично. За последние 13 туров в Бундеслиге они не потерпели ни одного поражения. Ничейных результатов всего четыре. Также мюнхенцы недавно вышли в 1/4 финала Кубка Германии, разгромив на предыдущей стадии «Майнц» (4:0).

Омрачает настроение болельщикам «Баварии» лишь то, что выбыл из строя до конца сезона Мануэль Нойер. Он сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске после ЧМ-2022 в Катаре. Крайне неприятный момент. Впрочем, 36-летнему голкиперу своевременно была найдена отличная замена в лице Яна Зоммера.

Также стоит отметить, что совсем недавно мюнхенцы точечно усилились, взяв в аренду защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Португалец уже дебютировал за клуб. При таком раскладе в победу гостей верится больше. Поставить на П2 можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33.

Возвращение Лионеля Месси в состав вряд ли поможет парижанам избежать поражения. Обладатель шести «Золотых мячей» очень неудачно провёл матч 1/8 финала Кубка Франции с «Марселем». Возможно, из-за травмы. С другой стороны, где гарантии, что повреждение не обострится и не отразится на его выступлении в этот раз?

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Кристоф Галтье поделился своими планами, пусть и не так открыто, как хотелось бы болельщикам. Он намекнул, что состав на игру с «Баварией» будет совершенно не похож на тот, что он выставил на встречу с «Монако». Означает ли это, что все лидеры выйдут в основе с первых минут? Также он добавил, что шансы клубов равны.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 14 февраля 2023 года

Сейчас «ПСЖ» далёк от своей лучшей формы. Клуб не демонстрирует на последнем отрезке качественный футбол и терпит поражения. Усугубляют положение травмы ведущих игроков. «Бавария» наверняка воспользуется ослабленностью парижан и выиграет первый матч. Она пребывает в замечательном тонусе. Плюс мюнхенцы недавно качественно усилились.

Ставка: победа «Баварии» за коэффициент 2.60.

Экспресс с коэффициентом 11.88.

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