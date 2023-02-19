«Авангард» — «Барыс». Кравец не остановится

20 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Барыс». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.66. Победа казахстанцев по итогам 60 минут оценивается в 4.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Барыс» 20 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что встреча «Авангард» — «Барыс» получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.01, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.80. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.30. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Барыс» (20.02.2023)

20 февраля в регулярном чемпионате КХЛ будут бушевать страсти — не определились все участники плей-офф. До сих пор неясно, кто окончательно займёт второе место на Востоке. На распределение окажет непосредственное влияние матч в Омске, где «Авангард» сыграет с «Барысом» на площадке «G-Drive Арена». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 16:30 мск.

«Авангард» старается закончить чемпионат на второй строчке турнирной таблицы. Это поможет получить преимущество своей площадки в плей-офф, что важно для клуба из Омска. При оглушительной поддержке болельщиков они способны выиграть у любого соперника в лиге.

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Хозяева перед матчем занимают шестое место на Востоке. У них в активе 79 очков. Плотность в таблице высокая, поэтому после каждого игрового дня меняется положение команд. От «Сибири», удерживающей вторую строчку, «ястребов» отделяют два очка при игре в запасе.

Сложившаяся ситуация в Восточной конференции вынуждает наставника команды Михаила Кравца искать неординарные ходы для победы. Именно этим можно объяснить риск, на который пошёл тренер в минувшей игре с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

Несмотря на отличную игру голкипера Демченко и нападающего Буше, «Авангард» позволил сопернику отыграться за четыре минуты до конца основного времени матча. В овертайме Кравец снял вратаря, и в ситуации «4 на 3» его подопечные решили исход встречи в свою пользу.

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Победа стала для стража ворот «ястребов» 30-й в сезоне. Ранее добиться такого результата удалось лишь четырём голкиперам. Нужно отметить и Рида Буше, который набрал потрясающую форму. Он принёс команде два очка точным броском в овертайме и продлил свою голевую серию до семи встреч.

«Барыс» потерял все шансы на участие в плей-офф и доигрывает чемпионат без психологического давления. Это помогло одержать победу в выездном матче с «Куньлунем» (2:1 ОТ). «Снежные барсы» провели в атаке много времени и нанесли по воротам соперника 37 бросков. Забросить более двух шайб им помешала слабая реализация опасных моментов.

«Авангард» и «Барыс» провели 66 личных встреч. Внушительное преимущество на стороне хозяев: у омичей 43 победы, а «снежные барсы» записали в актив 23 выигранных матча. Разница заброшенных шайб 208:153 в пользу «ястребов».

На результат встречи окажет огромное влияние диаметрально противоположная мотивация команд. Хоккеисты «Барыса» мыслями уже в отпуске, а «ястребам» нужна победа, чтобы улучшить турнирное положение.

В пользу успеха хозяев четыре подряд выигранных в Омске личных встречи. Отметим, что в каждой минимальное преимущество составило три шайбы. Перспективно смотрится ставка на победу «Авангарда» с форой (-2.5) шайбы за коэффициент 3.28.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Барыс» 20 февраля 2023 года

«Авангард» набрал отличную форму перед плей-офф. Невозможно остановить Буше, а Демченко наверняка захочет улучшить собственное достижение по количеству побед в сезоне. У «Барыса» нет мотивации на последние встречи, тем более выездные. Все факторы складываются в пользу уверенной победы хозяев с преимуществом в три шайбы и более.

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-2.5) за 3.28.

Экспресс с коэффициентом 6.30.

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