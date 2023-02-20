СКА — «Куньлунь». Ротенберг держит темп

Несмотря на то что петербуржцы уже выиграли Кубок Континента и могут ждать плей-офф, тренер не даёт расслабиться.

21 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Куньлунь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.22. На победу китайского клуба эксперты предлагают коэффициент 10.5.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Куньлунь» 21 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.40, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 7.30. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Куньлунь» Пекин (21.02.2023)

На 21 февраля в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего две встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить второй игре вечера между СКА и «Куньлунем». Матч пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге, а первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

СКА уже давным-давно обеспечил себе место в плей-офф, а недавно подопечные Романа Ротенберга стали недосягаемы для конкурентов, таким образом, клуб выиграл Кубок Континента в третий раз в своей истории, набрав 101 очко в 66 матчах.

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Накануне же клуб обыграл челябинский «Трактор» (4:1). Михаил Воробьёв и Степан Фальковский забросили по шайбе и отдали по результативной передаче. Для команды это третья победа кряду под конец сезона. Осталось сыграть всего две встречи, но соперники будут из нижней части таблицы. Поэтому Роману Ротенбергу проблем они не доставят.

«Куньлунь» же давно потерял шансы на плей-офф, однако в этом сезоне показатели чуть лучше, в сравнении с прошлым. Клуб занимает 10-ю строчку Запада с 49 очками в 65 матчах, проиграв в пяти матчах из шести последних. Накануне команда уступила дома «Барысу» (1:2 ОТ). До этого проиграла «Витязю» (1:5) и «Сочи» (2:7).

Показатели под конец регулярного чемпионата удручают, плюс история очных встреч со СКА также на стороне хозяев. Увы, китайский клуб выиграл лишь 1 из 19 встреч. В этом сезоне соперники встречались трижды, последний раз на льду «Куньлуня» хозяева серьёзно потрепали нервишки Ротенбергу, исход был решён в серии послематчевых буллитов (3:4 Б).

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В четырёх из пяти очных игр тотал был больше 4.5 шайбы. Немудрено, ведь у СКА разность шайб сейчас составляет 230:143, лучший показатель в лиге. У китайского клуба — 147:207. Практически противоположные цифры, в обороне хуже дела только у «Сочи» с 241 пропущенной шайбой.

Потому фаворитами в этой паре будут хозяева, дома подопечные Романа Ротенберга играют отменно в этом сезоне, одержав победы в 28 из 33 игр. Гости выиграли на выезде 9 из 31 встречи. Так что в победе хозяев сомневаться не приходится. Однако Роман Ротенберг после встречи с «Трактором» был недоволен пропущенной шайбой.

Установку состав выполнил, улучшили игру в нападении, но даже одна пропущенная шайба, по словам главного тренера — плохо. Над этим придётся поработать, также Роман Ротенберг упомянул ненужные удаления. Всё это здорово, команда подойдёт к плей-офф в отменной форме, однако нет предела совершенству.

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Сейчас можно будет улучшить результативность и сыграть в защите ещё лучше. Можно попробовать рискнуть ставкой на победу СКА и на то, что команда не пропустит, за неплохой коэффициент 4.20. Хозяева пропустили лишь одну шайбу от весьма серьёзного соперника, где играют хоккеисты из сборной, вряд ли слабый «Куньлунь» сможет что-то придумать.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Куньлунь» 21 февраля 2023 года

СКА выиграл Кубок Континента и подходит к плей-офф в отменной форме, хотя Роман Ротенберг требует от состава меньше удаляться и играть в обороне построже. «Куньлунь» же в этой паре аутсайдер, и последние игры вовсе не радуют, с обороной большие проблемы, как и с нападением, поэтому, думается, в этой паре забивать будут только хозяева. Лавка большая, звёзд достаточно, сил в достатке — остановимся на победе СКА и том, что они не пропустят.

Ставка: победа СКА всухую за 4.20.

Экспресс с коэффициентом 14.40.

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