«Фиорентина» — «Брага»: почти товарищеский матч в Лиге конференций

23 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги конференций «Фиорентина» — «Брага». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз. Аналитики «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.75. Успех португальцев оценивается в 4.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Фиорентина» — «Брага» 23 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что встреча «Фиорентина» — «Брага» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 1.75. Вы можете скачать приложение «Фонбет», получить фрибет 2000 рублей и использовать его на эту игру.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Лиги конференций «Фиорентина» — «Брага» (23.02.2023)

В четверг вечером «Фиорентина» принимает «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций. В первом матче «фиалки» одержали неожиданно крупную победу со счётом 4:0. Ответный матч после такого успеха фактически превратился в формальность.

После разгрома «Браги» «Фиорентина» на выходных сыграла в Серии А вничью с «Эмполи» (1:1). Вообще, клуб из Флоренции редко радует болельщиков голевым пиршеством: в шести из последних девяти матчей «Фиорентины» проходила ставка на ТМ 2.5 гола.

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«Фиорентина» играет нестабильно, но в Лиге конференций всё идёт прекрасно. Команда Винченцо Итальяно одержала пять побед подряд в этом турнире, причём во всех этих играх «фиалки» забивали минимум дважды. А на выезде итальянцы выиграли три матча подряд.

Поражение в первом матче стало холодным душем для болельщиков «Браги». В последнем туре «Брага» победила в Примейре «Ароку» 2:0, эта победа стала восьмой в 11 последних матчах для команды. Португальцы играют результативно: в пяти из семи предыдущих матчей команды во всех турнирах проходила ставка на ТБ 2.5 гола.

Матч с «Фиорентиной» стал для «Браги» дебютом в Лиге конференций после вылета из Лиги Европы. По всей видимости, ответная игра завершит евросезон для португальцев. Терять «Браге» нечего, нужно идти вперёд, чем наверняка воспользуются итальянцы. А голов будет много. Поставить на победу «Фиорентины» и ТБ 2.5 гола в матче можно в БК «Фонбет» с коэффициентом 2.70. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: победа «Фиорентины» и ТБ 2.5 гола за 2.70.

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