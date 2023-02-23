«Ак Барс» — «Металлург». Билялетдинов не теряет бдительность

24 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Металлург». Начало игры – в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.04, а успех магнитогорцев оценивается аналитиками в 3.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Металлург» 24 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Металлург» будет результативным: на тотал больше 4.5 шайбы можно поставить за 1.83, а на тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.98. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.62. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.50.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» (24.02.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги близок к своему завершению. Командам осталось сыграть считаные матчи, чтобы распределиться по парам плей-офф. Обратим внимание на встречу в Казани, в которой местный «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург».

Для хозяев «Татнефть-Арены» предстоящая встреча уже не имеет турнирного значения. Вне зависимости от результатов двух оставшихся игр «Ак Барс» останется победителем Восточной конференции. Казанцы набрали 89 очков в 66 матчах и опережают ближайших преследователей на шесть очков.

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Этот результат – заслуга Зинэтулы Билялетдинова, который принял команду по ходу сезона и менее чем за два месяца смог поднять её с седьмого места в конференции до первого. В 23 матчах под руководством 67-летнего специалиста «Ак Барс» проиграл только четыре раза.

Сразу 9 из 10 последних матчей казанцев завершились победами в основное время. Единственная осечка произошла на выезде с лидером Западной конференции. Матч СКА – «Ак Барс» стал украшением 22-й игровой недели и завершился победой хозяев со счётом 7:4. Заметим, что только в двух из восьми последних матчей «Ак Барс» забрасывал менее четырёх шайб.

На подготовку к игре с «Металлургом» у казанской команды было целых пять дней. Хоккеистам «Ак Барса» нужно было время, чтобы акклиматизироваться после недели, проведённой на Дальнем Востоке, где было одержано по две победы в матчах с «Адмиралом» (3:2 и 3:0) и «Амуром» (4:3 и 4:0).

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Однако для лучшего нападающего КХЛ по итогам предыдущей игровой недели пауза затянется ещё на один матч. Дмитрий Воронков получил дисквалификацию за драку. Это потеря для «Ак Барса» – форвард, который, по слухам, летом отправится в НХЛ, набрал отличную форму и заработал 13 (8+5) очков за последние девять матчей.

Что касается «Металлурга», то команда Ильи Воробьёва проиграла в 8 из 12 последних матчей, а за последние четыре игры победила только во встрече с худшей командой сезона «Сочи» (4:2). «Металлург» слабо играет на выезде, одержав победы только в 3 из 15 игр.

Последняя встреча может и вовсе выбить магнитогорцев из колеи. Сражающийся за место в плей-офф «Нефтехимик» смог отыграться со счёта 1:3 и выиграл в овертайме 4:3. Показательно, что три последние шайбы в ворота «Металлурга» соперник забросил, играя в большинстве.

Неудачные результаты опустили магнитогорцев на шестое место Востока, но плотность турнирной таблицы такова, что до второго места не хватает всего трёх очков. Однако разжиться хотя бы одним очком в гостях у «Ак Барса» будет весьма непросто.

«Металлург» испортил Билялетдинову самый первый матч во главе «Ак Барса» в этом сезоне, выиграв в гостях со счётом 4:2. Однако месяц спустя в Магнитогорске казанцы, привыкшие к требованиям нового тренера, взяли реванш – 3:2 в овертайме. Теперь же «Ак Барс» и вовсе выглядит безупречным. Поставим на победу хозяев в основное время за 2.04.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Металлург» 24 февраля 2023 года

«Ак Барс» гарантировал себе первое место на Востоке, но это не повод терять концентрацию в двух последних матчах регулярного чемпионата. Особенно когда во главе команды стоит такой требовательный тренер, как Зинэтула Билялетдинов. «Металлург» мотивирован брать очки, но реальные возможности команды в последнее время могут напугать разве что аутсайдеров. «Ак Барс» на классе одержит победу в основное время.

Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.04.

Экспресс с коэффициентом 10.94.

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