«Лестер» — «Арсенал». «Лисам» не остановить Артету

25 февраля состоится матч 25-го тура АПЛ «Лестер» — «Арсенал». Начало игры — в 18:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех «лис» оценён экспертами в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер» — «Арсенал» 25 февраля 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Лестер» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Арсенал» (25.02.2023)

«Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ. Важный матч в борьбе с «Ман Сити»: выездная встреча с «Лестером». Благодаря победе над «Астон Виллой» со счётом 4:2 в минувшие выходные и потере очков «Ман Сити» «канониры» несколько увеличили отрыв от соперника. Сейчас «Арсенал» опережает команду Гвардиолы на два очка, имея игру в запасе.

«Лестер» занимает 14-е место в таблице: после слабого старта Брендану Роджерсу удалось вывести команду из опасной зоны, но опасность не миновала. До зоны вылета всего четыре очка. В последнем туре «Лестер» уступил 0:3 «МЮ», а после паузы на ЧМ-2022 команда проиграла пять матчей из восьми. Всего у «лис» 13 поражений, больше только у «Саутгемптона». Кроме того, команда неизменно пропускала в последних восьми матчах.

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Что до «Арсенала», то в последнем туре они одержали невероятную победу над «Астон Виллой», дважды отыгрываясь по ходу встречи и забив два мяча в компенсированное арбитром время. Отличный психологический допинг для «канониров», ведь в начале февраля они взяли лишь одно очко в играх с «Эвертоном», «Брентфордом» и «Ман Сити», растеряв свой отрыв.

«Арсенал» выиграл четыре последних матча у «Лестера», каждый раз забивая не менее двух мячей. Кроме того, «лисы» выиграли только четыре из последних 24 встреч с «канонирами».

Да, Артете придётся обойтись без Габи Жезуса и, возможно, Томаса Парти в предстоящем матче, но прямо сейчас между командами слишком большая разница. Да и в личных встречах не на что опереться. Так что выбор однозначен: победа «Арсенала». Возьмём с форой (-1.5), «Арсенал» в последних турах много забивает, а «Лестер» пропускает в каждой игре. «Фонбет» предлагает на такой исход коэффициент 2.70. Скачивайте приложение «Фонбет», получайте фрибет 2000 рублей и используйте его на этот или другие матчи.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.70.

Экспресс с коэффициентом 10.72.

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